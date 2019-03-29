Gümüşhane’de 210 konut

TOKİ Gümüşhane projesinde yer alan 210 adet konutu dün satışa çıkardı. 1 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon konutların yer aldığı proje için başvurular 29 Mart 2019 tarihine kadar kabul edilecek. TOKİ Gümüşhane projesi için en düşük konut bedeli 123 bin 999 lira olup en yüksek konut bedel 267 bin 108 lira olarak belirlendi. Projeden 12 bin 399 lira peşinat ve 516 lira taksitle konut sahibi olmak mümkün.