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Gümüşhane’de 21 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları takdim edildi

Gümüşhane’de Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen milli mücadele madalyası ve beratı tevcih töreni yapıldı.

25 Haziran 2019 Salı 13:03
Gümüşhane’de 21 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları takdim edildi

Gümüşhane’de Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen milli mücadele madalyası ve beratı tevcih töreni yapıldı.


Valilik Toplantı Salonunda Kıbrıs gazilerini misafir ederek sohbet edip çeşitli ikramlarda bulunan Vali Kamuran Taşbilek daha sonra 21 Kıbrıs gazisine tek tek madalya ve beratını takdim etti.


Kıbrıs Barış Harekatında yapılan kahramanlığın bir şükran ifadesi olarak gönderilen madalya ve beratları gazilere tevcih eden Vali Taşbilek, Kıbrıs’ın kutsal bir vatan toprağı olduğunu belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin, Kıbrıs Barış Harekatında göstermiş olduğunuz kahramanlık nedeniyle o minnetin ve şükranın ifadesi olarak sizlere tevcih edilmek üzere gönderilen madalyaların bir kısmını bugün sizlere verdik. Geri kalanlar 19 Eylül Gaziler Gününde daha büyük ve geniş katılımlı bir törenle KKTC’nin minnet duygularını ifade eden gazilik madalyalarını sizlere tevcih edeceğiz. Bugün bir kısmını gazilerimizle sohbet etmek, hal hatır sormak için bir araya gelerek madalyalarını verelim istedik” dedi.



“Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim şerefimizdir”


Gümüşhane’de 65 gazi olduğunu hatırlatan Vali Taşbilek, “Hem KKTC’nin Cumhurbaşkanı’nın, yetkililerinin hem de Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile Bakanımızın sizlere selam ve muhabbetlerini iletmek istiyorum. Gerek gazilerimiz, gerek şehit ailelerimiz, gerek şehitlerimiz bizim şerefimizdir. Şehitlerimizin emaneti olan şehit ailelerimiz ve sizler başımızın üzerindesiniz. Her zaman kapımız, gönlümüz sizlere açık. İstekleriniz bizim için emirdir. Bizler de bütün milletimizle birlikte sizlere minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Millet olarak bütün şehitlerimize ve siz gazilerimize minnet ve şükran doluyuz. Sizler olmazsanız bizler rahat yatamayacağız. Allah bütün şehitlerimizden ve gazilerimizden razı olsun” diye konuştu.


Vatanın gazi ve şehitlerin omuzları üzerinde yükseldiğini dile getiren Vali Taşbilek, “Keşke bu topraklar için bu kadar şehit, gazi bedeli vermesek ama bu topraklar bizim vatan olarak çok özel ve kıymetli topraklarımız. Dünyanın en özel ve en güzel toprakları. Böyle bir bedel ödemeye mecbur kaldığımız dönemde de bu bedeli ödeyecek o kadar yiğit vatan evlatları var ki. Sizler gibi, sizlerden önce bu uğurda vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birliği, beraberliği uğruna gözünü kırpmadan şehit olmaya, gazi olmaya ant içmiş vatan evlatları var” ifadelerini kullandı.


Muharip Gaziler Derneği Gümüşhane İl Temsilcisi Celil Tanguroğlu, 44 yıl sonra gelen mutluluk için herkese teşekkür ederek, “Bu unutulmayacak bir mutluluk bizim için” diye konuştu.


Programa Kıbrıs gazileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Numan Orhan ve çalışanları katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:03
  1. doğa

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