0553 313 94 23

Gümüşhane’de 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı

Gümüşhane’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 21:49
Gümüşhane’de 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı

Gümüşhane’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Gümüşhane’den Bayburt istikametine giden Orhanettin Nalçaoğlu’nun kullandığı 61 BG 969 plakalı kamyonet Tekke köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarpmasının ardından yolun alt tarafında bulunan bahçeye düştü. Kazada sürücü Nalçaoğlu ile araçta bulunan yolcular Yusuf Yılmaz ve Cahit Çolak yaralandı.


Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Bu kazadan birkaç saat sonra aynı bölgede diğer kazada ise Bayburt’tan Gümüşhane istikametine giden Şemsettin Küçük yönetimindeki 29 AC 549 plakalı otomobil Tekke köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Takla atan araçta bulunan ve hafif yaralanan sürücü Küçük, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Küçük’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 21:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi
    1. Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası sona..
    2. Arakan'daki internet kesintisine tepki
    3. Erdoğan'a en yakın isimden AK Parti'de..
    4. "Eğitim imkanından herkesin..
    5. İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü,..
    6. Beşiktaş'ın istediği Ömer Toprak'tan..
    7. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    8. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    9. Hatayspor, İlhan Palut'la nikah tazeledi
    10. Tunus ile Angola yenişemedi
    11. ABD'den kritik çağrı: İran destekli..
    12. Meksika'da uyuşturucu baronlarının..
    13. ABD çeyrek finalde
    14. Türk piyanistten Viyana'da konser
    15. Hatayspor’da İlhan Palut’la yola devam
    16. Ajax, Promes'u transfer etti
    17. Kerimov'un kızı mal varlıklarını..
    18. Sri Lanka'daki terör saldırılarıyla..
    19. Gümüşhane’de 2 ayrı trafik kazası: 4..
    20. Turkish Airlines Antalya Open açılış..
    21. Umman'dan "ABD'den İran'a mesaj..
    22. Mantar toplarken kaybolan 2 kişiyi..
    23. Grizu 263, dünyanın ilk cep uydusunu..
    24. 2019 Avrupa Oyunları
    25. Körfez ülkelerini ziyaret eden ABD'li..
    26. EGM'den motosiklet ve kask denetimi
    27. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri..
    28. Rus ve Mısırlı dışişleri bakanları bir..
    29. Altuğ Çelikbilek, kariyerinin en büyük..
    30. Köydeki yangına itfaiye ve TOMA’lar..
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    AK Partili isimden flaş açıklama: Toparlanın gitmiyoruz
    AK Partili isimden flaş açıklama: Toparlanın gitmiyoruz
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı