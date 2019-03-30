Gümüşhane yerel seçim sonuçları 2019 | Gümüşhane ilçeleri yerel seçim sonuçlar

Gümüşhane yerel seçimler sonucu 2019, 31 Mart Gümüşhane yerel seçimler sonuçları, 31 Mart Gümüşhane yerel seçimleri sonuçları, YSK seçim sonuçları Gümüşhane, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları - İl İl Belediye Seçim sonuçları. Yerel Seçim Sonuçları an ve an haberimizde. Hangi ilde hangi parti kazandı? Belediye seçim sonuçları 2019 sorgulama sayfasıyla Gümüşhane seçim sonuçları ve oy oranları araştıran kişiler en hızlı ve doğru bilgileri bu başlık altından bulabilecekler. İşte Gümüşhane belediyesi yerel seçim sonuçları 2019.

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Gümüşhane 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte. Gümüşhane yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Gümüşhane, 2019 seçim sonuçları Gümüşhane, 2019 yerel seçim sonuçları Gümüşhane, son yerel seçim sonuçları Gümüşhane, Gümüşhane ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

GÜMÜŞHANE YEREL SEÇİM 2019 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Gümüşhane Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. AK Parti Gümüşhane belediye başkan adayı Ercan Çimen, CHP Gümüşhane belediye başkan adayı Bedri Ağaç, MHP Gümüşhane belediye başkan adayı Sabri Varan, SP Gümüşhane belediye başkan adayı Şerif Erdal, DSP Gümüşhane belediye başkan adayı Sibel Küçükkapdan, BTP Gümüşhane belediye başkan adayı Coşkun Gündüz, İP Gümüşhane belediye başkanı Mustafa Canlı oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Gümüşhane, Gümüşhane belediye Seçim sonuçları Gümüşhane 2019 yerel seçim sonuçları ve Gümüşhane ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

AK Parti Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları

AK Parti, Gümüşhane merkezde Ercan Çimen

Kelkit'te Aziz Nas

Köse'de Şerif Aygün

Kürtün'de Ahmet Kanat

Şiran'da Yavuz Altıparmak

Torul'da Nidai Köroğlu'nu ilçe belediye başkanlıklarına aday gösterdi.

CHP Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları

CHP Gümüşhane Kelkit belediye başkan adayı Osman Yeğin

CHP Gümüşhane Şiran belediye başkan adayı Hüseyin Kaya

MHP Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları

Gümüşhane Köse belediye başkan adayı Turgay Kesler

Gümüşhane Torul belediye başkan adayı Evren Evrim Özdemir

Gümüşhane Şiran belediye başkan adayı Mutlu Özel

Gümüşhane Merkez belediye başkan adayı Sabri Varan

2014 Gümüşhane Belediye Başkan seçimi sonuçları

AK Parti adayı Ercan Çimen % 57.5

MHP adayı Mustafa Canlı % 36.3

CHP adayı Cem Köksal % 3.6

Kelkit belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 49

MHP % 26

CHP % 20

Köse belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

MHP % 47

Kürtün belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MH % 46

Şiran belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

MHP % 47

Torul belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

MHP % 47

24 Haziran Gümüşhane genel seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 77.07

Muharrem İnce: Yüzde 12.82

Meral Akşener: Yüzde 8.02

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 1.61

Selahattin Demirtaş: Yüzde 0.33

Doğu Perinçek: Yüzde 0.14

Gümüşhane 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı: Yüzde 77.96

Millet İttifakı: Yüzde 20.7

AK Parti: Yüzde 57.02

MHP: Yüzde 20.94

İYİ Parti: Yüzde 11.56

CHP: Yüzde 7.13

SP: Yüzde 2.01

HDP: Yüzde 0.83

24 Haziran seçimleri AK Parti Gümüşhane Milletvekili listesi:

Hacı Osman Akgül

Cihan Pektaş