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Gümüşhane yaylalarında yeni kaçak yapılara izin verilmiyor

Gümüşhane Valiliği’nin geçtiğimiz hafta yayımladığı ‘Yaylalarda mevzuata aykırı yapılaşma’ konulu Valilik Genel Emri doğrultusunda yaylalardaki yapılaşmayı önlemek için kaçak binalar yıkılmaya başlandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:58
Gümüşhane yaylalarında yeni kaçak yapılara izin verilmiyor

Gümüşhane Valiliği’nin geçtiğimiz hafta yayımladığı ‘Yaylalarda mevzuata aykırı yapılaşma’ konulu Valilik Genel Emri doğrultusunda yaylalardaki yapılaşmayı önlemek için kaçak binalar yıkılmaya başlandı.


Toplam 430 yaylasıyla Karadeniz’de ve Türkiye’de en fazla yaylaya sahip olan şehirlerden birisi olan Gümüşhane’de son yıllarda yaylalarda kaçak yapılaşmanın artması üzerine harekete geçildi.


Geçtiğimiz hafta Vali Kamuran Taşbilek’in imzasıyla yayımlanan ‘Yaylalarda mevzuata aykırı yapılaşma’ konulu Valilik Genel Emri doğrultusunda yeni ev yapılmak için açılan yerler ile yeni yapıldığı için henüz tamamlanmamış binaların yıkımına başlandı.


Valilik Genel Emri’nin ardından birçok kurumun uzmanlarının yer aldığı komisyon çalışmalarına başlarken, ilk olarak merkeze bağlı Çorak köyü sınırlarındaki Taşköprü yaylası ve civar yaylalara Jandarma ekipleri eşliğinde ulaşan iş makinesi kaçak bina yapılması için açılan çukurları doldurdu, su basman seviyesindeki ev temellerini yıktı.


Önümüzdeki günlerde de devam edecek olan çalışmayla denetimler sırasında, komisyon tarafından ve şikayet üzerine belirlenen binalar yıkılacak ve yeni kaçak yapılar yapılmasının önüne geçilmiş olacak.


Taşköprü ve Eğrisu yaylasında birkaç saat içerisinde 15 adet ev yapılmak için açılmış çukuru doldurup, 4 adet yeni bina yapımı için beton temeli atılan yapıları yıktıklarını kaydeden komisyon üyesi Mustafa Odabaşı, “İlgili kanunlar çerçevesine Valiliğimiz tarafından 20 Haziran tarihinde yayımlanan genel emirin ardından oluşturulan tespit ve yıkım ekibi olarak Çorak köyüne geldik. Su basman ve temel seviyesinde olan yapılar ile yapım için açılan çukurların kapatılmasını sağladık. Bundan sonra da meralarda izinsiz yapılaşmaya kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” dedi.


Yaylak, kışlak ve meralarda kaçak bina yapımında kullanılan her türlü inşaat malzemesinin taşınmasının önlenmesi için de Jandarma ve Emniyet güçleri bu güzergahlarda sürekli denetim yapıyor. Denetimlerde her yönden bu alanlara çıkan yol güzergahlarında iş makinesi, kepçe, beton mikseri gibi araçlar engellenerek bu araçları kullananlar ve diğer ilgililer hakkında yasal işlem yapılıyor.


Buralarda yapılan kaçak yapılara ilişkin mevzuata aykırı alınan yapı kayıt belgelerinin de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından incelemesi yapılarak iptal edilecek.


Mera, yaylak ve kışlaklarda mevzuata aykırı yapılaşmaya müsaade edilmemesine yönelik her türlü tedbirler alınırken, Valilik Genel Emrine uymayanlar hakkında hukuki süreçler başlatılacak, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince işlem yapılacak ve ayrıca görevini kötüye kullanan muhtarlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yasal işlem yapılacak.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:58
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