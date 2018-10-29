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Kamuran Taşbilek kimdir? Kamuran Taşbilek Gümüşhane valisi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Taşbilek Gümüşhane Valiliğine atandı. Peki Kamuran Taşbilek kimdir? Kamuran Taşbilek nereli ve kaç yaşında? Kamuran Taşbilek hangi görevlerde bulundu? İşteKamuran Taşbilek biyografisi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 08:53
Kamuran Taşbilek kimdir? Kamuran Taşbilek Gümüşhane valisi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Taşbilek Gümüşhane Valiliğine atandı. Peki Kamuran Taşbilek kimdir? Kamuran Taşbilek nereli ve kaç yaşında? Kamuran Taşbilek hangi görevlerde bulundu? İşteKamuran Taşbilek biyografisi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Diğer 18 ilden 17'sine başka illerden valiler atandı, birine ise merkez valiliği görevinden atama yapıldı. Valisi değişen 39 ilden 13'ü büyükşehir statüsündekilerden oluşuyor. Tokat Valisi Ömer Toraman Kütahya Valiliğine,Gümüşhane Valisi Okay Memiş Erzurum Valiliğine, Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep Valiliğine atandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Valiliğine getirildi.

Kamuran Taşbilek kimdir?

1971 Yılında Sivas’ ta doğdu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Sivas Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine başladı. Yabancı dil eğitimi almak ve İngiliz Kamu Yönetimini üzerinde incelemelerde bulunmak için 8 ay süre ile İngiltere’ de bulundu. Milli Güvenlik Akademisi’nde akademik eğitimini tamamladı. Hadim, Dicle, Akçadağ, Kargı, Honaz ve Gökçeada Kaymakamlığı görevlerinin akabinde 19.07.2013 tarih ve 2013/463 Sayılı Müşterek Kararname ile Kemalpaşa Kaymakamlığı görevine atanan Kamuran Taşbilek, evli ve 2 kız çocuğu babası olup İngilizce bilmektedir.

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Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 08:53
  1. Tokat
  2. Sivas
  3. Kütahya
  4. İstanbul
  5. Gümüşhane
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