Gümüşhane KHB Birlik Encümenine üye seçimi yapıldı

Gümüşhane Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme, Çevre, Kültür ve Turizm Birliği’nin seçimli olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda Kelkit Kaymakamı Aziz Onur Aydın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya 92 köy muhtarından 91’i katılırken, 4 İl Genel Meclisi üyesi de tam kadro toplantıda yerini aldı.

2018 yılı faaliyet ve kesin hesabı, 2019 yılı yatırım programının görüşülerek kabul edildiği toplantıda daha sonra birlik encümeninde görev yapacak 2 İl Genel Meclisi üyesi ve 2 muhtar üyeden oluşan 4 asil üye seçimi gerçekleştirildi.

Gizli oyla yapılan seçim sonucunda 4 adayın yarıştığı muhtarlardan Şephane köyü muhtarı Mustafa Gürbüz ve Söğütağıl köyü muhtarı Serdar Gün Şişman Birlik Encümenine seçilirken, İl Genel Meclisi üyelerinden ise başka aday olmadığı için Mihdat Uçan ve Vedat Soner Başer seçildi.

Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir ve köy muhtarları katıldı.