Gümüşhane kent merkezindeki yapay şelale buz tuttu

Gümüşhane’de hafta sonu gerçekleşen kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının aşırı düşmesi sonucu kent merkezindeki yapay şelale ve su birikintileri buz tuttu.

İlkbaharın ilk günlerinde ılık bir havanın hakim olduğu Gümüşhane’de hafta sonu rüzgar ve soğuk havayla birlikte kar yağışı gerçekleşmiş ve kent merkezi beyaza bürünmüştü.

Meteoroloji’nin yarın sabah saatlerine kadar orta şiddette, yüksek kesimlerde ise kuvvetli zirai don riski bulunması nedeniyle “Turuncu” uyarı verdiği Gümüşhane’de gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü.

Nem ve rüzgarla birlikte hissedilen hava sıcaklığının daha da düştüğü Gümüşhane’de kent merkezinde bulunan yapay şelale başta olmak üzere su birikintilerinin tamamı doldu.

Gümüşhane’de dün gece en düşük hava sıcaklıkları şu şekilde gerçekleşti: Merkez eksi 6, Şiran eksi 8,2, Köse eksi 8, Kelkit eksi 6,5 Kürtün eksi 4, Torul eksi 3,1.