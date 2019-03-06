Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin 2018 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin 2018 yılı faaliyet raporu İl Genel Meclisince oy birliğiyle kabul edildi.

İl Genel Meclisi’nin Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’ın da katıldığı mart ayı toplantıları devam ediyor.

Toplantıların bugünkü oturumunda 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 39.maddesi gereğince hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporu görüşüldü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, raporla ilgili İl Genel Meclisi üyelerine kurumun bütçe hedefleri, stratejik plan ve iş programı kapsamında 2018 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren raporla ilgili bilgi verdi.

5018 ve 5302 sayılı kanunlarda gereği İl Özel İdaresinin bir önceki yıla ait faaliyetlerinin İl Genel Meclisi ve halkın bilgisine sunulması gerektiği hükmünün yer aldığını hatırlatan Akdoğan, şeffaflık içerisinde stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetler, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporuyla ilgili bilgiler aktardı.

Yaptıkları işlerle bu şehre değer kattıklarını, ihtiyaç olan işleri yaptıklarını ifade eden Akdoğan, “Eksik kaldığımız işleri de iş programlarımız kapsamında önümüzdeki günlerde proje ve program çalışmalarını yapacağız. Bu başarılı çalışmalarda İl Genel Meclisinin de katkısı vardır. Kararların yüzde 90’ı oy birliğiyle geçti. Hepimiz aynı hedeflere baktık ve kilitlendik. Bu çalışmalarımızda katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Meclis üyelerinin de görüşlerini açıkladığı 199 sayfalık İl Özel İdaresi 2018 yılı faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Kararın onaylanmasının ardından faaliyet raporunun kurumun www.gumushaneozelidare.gov.tr adresli internet sitesinde de yayımlanacağı öğrenildi.