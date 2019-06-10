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Gümüşhane İl Özel İdaresinde geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı

Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin 20 yılı aşkın süredir geleneksel hale getirdiği bayramlaşma töreni Ramazan Bayramı tatilinin ardından ilk mesai gününde yönetici ve çalışanların katılımıyla gerçekleştirildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:02
Gümüşhane İl Özel İdaresinde geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı

Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin 20 yılı aşkın süredir geleneksel hale getirdiği bayramlaşma töreni Ramazan Bayramı tatilinin ardından ilk mesai gününde yönetici ve çalışanların katılımıyla gerçekleştirildi.


Kurumun sosyal tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe işçi, memur, şube müdürleri, yöneticiler katılırken İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan toplantıda yaptığı konuşmada çalışanlarına zamanı ve ekonomiyi tasarruflu kullanarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çıtayı yükselterek çalışmalara devam edileceğini söyledi.


Manevi duyguların yoğun olduğu bir ayı geride bırakarak bayramı yaşadıklarını kaydeden Akdoğan, “Allah nice bayramlara hepimizi eriştirmeyi nasip etsin. Özel İdare olarak altyapı hizmetlerini sunuyoruz, bunun yanında ilin diğer gelir getirici, kentin kalkınmasına ön ayak olacak tarım, turizm sektöründe de bazı hizmetlere imza atıyoruz” dedi.



“Vatandaşlar bizden hizmet bekler, çeşmesinden su akmasını, ayağının çamura değmemesini, bahçesinin sulanmasını ister”


Salonda bulunan İl Özel İdaresi çalışanları için “Buradaki topluluk önemli topluluk” değerlendirmesinde bulunan Akdoğan, “Özel İdare olarak neler yaptıysak, neler başardı isek bunda en önemli katkıyı sizler sunuyorsunuz. Başarımızın temel taşı sizlersiniz. Vatandaşlar bizden hizmet bekler, çeşmesinden su akmasını, ayağının çamura değmemesini, bahçesinin sulanmasını ister” diye konuştu.



“Gümüşhane’de harcadığımız her kuruş çok önemlidir”


Zamanı ve mali konuları çok tasarruflu kullanmak zorunda olduklarını kaydeden Akdoğan, “Dünya böyle artık. Zamanın cimrisi olacağız. Zamanı ve ekonomiyi iyi yönetip artan gücü sistemin içerisine sokacağız. Gümüşhane’de harcadığımız her kuruş çok önemlidir. Yaz sezonunda çalışmalarımız yoğunlaştı. Geçmişte olduğumuz gibi çıtayı yükselterek çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Yol-İş 2 Nolu Şube Genel Sekreteri İlyas Kocaman ise sendikal faaliyetler hakkında çalışanlara kısa bilgiler aktardı.


Çalışanların sorunlarını yöneticilere aktarma fırsatı da bulduğu programa İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Genel Sekreter Yardımcıları Selahattin Kocaman, Kemalettin Demirkıran, birim müdürleri, Yol-İş 2 Nolu Şube Genel Sekreteri İlyas Kocaman, Özel İdare Yol-İş İşyeri Temsilcisi Cevdet Şişman ve çalışanlar katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:02
  1. doğa

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