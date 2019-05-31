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Gümüşhane İl Özel İdaresi bayram hazırlıklarını tamamladı

Gümüşhane İl Özel İdaresi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların köylerine ulaşımında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için 42 kişilik ekibi ve iş makinelerini hazır bekletecek.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:36
Gümüşhane İl Özel İdaresi bayram hazırlıklarını tamamladı

Gümüşhane İl Özel İdaresi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların köylerine ulaşımında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için 42 kişilik ekibi ve iş makinelerini hazır bekletecek.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, uzun bayram tatili süresince köylerde ve köy yollarında yaşanabilecek her türlü olumsuzluk için il genelinde 42 kişilik ekibin hazırda bekletileceğini, bu personelin ihtiyaç halinde hemen görevleri başına geleceklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın köyleriyle olan ulaşımlarında herhangi bir aksaklık meydana gelmemesi için gerekli tüm önlemleri aldık” dedi.


Akdoğan, 9 günlük tatilin uzun bir süre olduğunu, gurbetçilerin ve vatandaşların çoğunlukla bayram tatillerini köylerinde geçirmesini beklendiklerini belirterek, İl Özel İdaresine bağlı 9 kişilik ekibin merkez ilçede, 5 kişilik ekibin Şiran’da, 8 kişilik ekibin Köse’de, 5 kişilik ekibin Kürtün’de, 10 kişilik ekibin Kelkit’te ve 5 kişilik ekibin de Torul ilçesinde olmak üzere toplam 42 kişilik ekip ve iş makinesinin görevlendirildiğini söyledi.


Tüm bunların yanısıra il genelindeki köylerde katı atık toplama işinin de bayram tatili süresince aksaklığa mahal vermeden gerçekleştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Akdoğan, Gümüşhane genelinde vatandaşların ulaşım ve idareyi ilgilendiren diğer sorunlar için 24 saat boyunca 0 456 213 10 31 numaralı telefonlardan tatil boyunca da kendilerine ulaşabileceklerini kaydetti.


Akdoğan, “Bayramlar sevinçlerin paylaşıldığı, akraba, dost ve komşuların ziyaret edildiği, öksüz, yetim ve yoksulların sevindirildiği özel günlerdir. İdrak edeceğimiz Ramazan Bayramının ülkemize birlik, beraberlik, sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm Gümüşhaneli hemşerilerimizin aileleri ve sevdikleriyle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmesini diliyor, en içten duygularla bayramlarını tebrik ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:36
  1. doğa

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