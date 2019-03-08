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Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin Mart ayı toplantıları sona erdi

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin pazartesi günü başlayan Mart ayı toplantıları sona erdi.

08 Mart 2019 Cuma 17:07
Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin Mart ayı toplantıları sona erdi

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin pazartesi günü başlayan Mart ayı toplantıları sona erdi.


İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’ın da katıldığı toplantıda ilçe milli eğitim müdürlüklerinde kullanılmak üzere ödenek gönderilmesi konusu görüşülerek karara bağlandı.


Görev sürelerinin son toplantısında meclis üyeleri birbiriyle vedalaşıp helallik alırken, 24 Haziran seçimleri için görevinden istifa eden Kürtün İl Genel Meclisi üyesi İsmail Tozlu da telekonferansla birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla vedalaştı.


Birlikte 5 yıl boyunca görev yaptığı mesai arkadaşlarına yaptığı son konuşmada Gümüşhane’nin köylerine 5 yılda 207 milyon liralık yatırım yapıldığını belirten İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, kırsal alanda çok ciddi işler yapıldığını belirterek bu konuda emek sarf eden, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.


Bundan sonra gelecek arkadaşlarına başarılar dileyen Bayraktar, “Günahıyla, sevabıyla, artısıyla, eksisiyle bir dönem tamamlandı. Bundan sonra gelecek arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Dolu dolu 5 yıl geçirdik. İlimize 16 yıllık AK Parti iktidarları döneminde çok ciddi yatırımlar yapıldı, bundan sonra da yapılacaktır” diye konuştu.


Programda söz alan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ise “Bu bir veda değil. 3 arkadaşımız yeniden aday gösterildi. Bu manada geleceğe yönelik turizmde, tarımda, altyapıda müthiş güzel temel oldu. İlimizin gelişmesine emek veren tüm İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz geçmişiyle, geleceğiyle bir aileyiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:07
  1. doğa

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