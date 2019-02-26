Gümüşhane Gençlik Merkezinde Türk Müziği ses yarışması yapıldı

Gümüşhane Gençlik Merkezi Kültür Sanat Yarışmaları kapsamında ‘Sahne Sırası Sende’ sloganıyla gençler arası Türk Müziği İl Birinciliği yarışması düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın geleneksel sanatın gençler arasında yayılması ile gençlerin sanata ve temel değerlere sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi amacıyla Gümüşhane Gençlik Merkezinde düzenlediği Kültür Sanat yarışmalarının İl Birinciliği Türk Müziği Ses Yarışmasıyla devam ediyor.

18-23 ve 24-29 yaş arası solo kız ve erkek kategorilerinde “Sahne Sırası Sende” sloganıyla Gençler Arası ‘Türk Müziği’ Yarışması Gençlik Merkezi’nin Has odasında gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

18-23 yaş bayan kategorisinde Emine Coşkun, 18-23 yaş erkek kategorisinde Utku Can Demirel, 24-29 yaş bayan kategorisinde Zeynep Durmaz, 24-29 yaş bay kategorisinde Mehmet Gönülaçar birinci oldu.

Türk Halk Müziği eserlerinden belirledikleri türkülerle yarışmaya katılan gençlerden ilk üçe girenlere ve jüri üyelerine Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel tarafından çeşitli hediyeler verildi.

İl Birinciliği yarışmasında 4 kategoride yarışan gençlerden birinci olanlar ise Gümüşhane’yi 8 Nisan 2019 tarihinde Samsun’da yapılacak olan Karadeniz Bölge Finalinde temsil edecek.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, “Türküler umuttur, hasrettir, vefadır. Sılaya uzanan gurbet ellerde ince bir yoldur. En güzel memleket türkülerimiz gençlerimizin sesinde can buldu. Gençler Arası Türk Müziği İl Birinciliği Yarışmasını gerçekleştirdik. Notalara dokunmakla kalmadılar. Sesleriyle anılarda yolculuk yaptırıp bizleri diyar diyar gezdirdiler. Türkülerimiz bu kez Gümüşhane’de gençlerimizin sesinde can buldu” dedi.