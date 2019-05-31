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Gümüşhane basını iftarda buluştu

Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti, geleneksel hale getirdiği iftar programını tarihi Balyemez Konağında gerçekleştirdi.

31 Mayıs 2019 Cuma 00:54
Gümüşhane basını iftarda buluştu

Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti, geleneksel hale getirdiği iftar programını tarihi Balyemez Konağında gerçekleştirdi.


Kentin her ilçesinden basın emekçilerinin katıldığı iftar programında ayrıca 15 yıldır emek verdiği basın sektöründen ayrılan Kuşakkaya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Abuzer Yapar’a plaket takdim edildi.


Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Engin Doğru ve kentteki gazetecilerin katıldığı programda konuşan Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü, yemeğe katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ederek, “Bu programın en güzel taraftarlarından birisi yıllarca şehrimizde basın mensubu olarak görev yapan Figen Tok kardeşimizi aramızda görmek oldu” dedi.



“Anadolu basını olarak çok zor günlerden geçiyoruz”


Bu tür organizasyonların birlik, beraberlik ve dostlukları pekiştirmek adına çok önemli olduğunu vurgulayan Köprülü, “Her yıl yaparak geleneksel hale getirdik. Türkiye’de Anadolu basını olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Fire vermeden geçtiğimiz yıl olduğu gibi aynı arkadaşlarla programa katılmak önemliydi. Her geçen gün kapanan gazetelerin sayısı artıyor. Biz bir yıl daha sapasağlam gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.



“Vali haricinde Gümüşhane basınını hatırlayan olmadı”


Konuşmasında sitemlerde bulunan Köprülü, şunları söyledi: “Ramazan ayı boyunca birlik ve beraberlik için bu davetler, programlar önemli. Birkaç ay önce bir seçim geçirdik. Yoğunluktan basından sadece sabah kahvaltıları için bile randevu alamıyordular. Ramazan ayının son günlerindeyiz Valimiz Kamuran Taşbilek haricinde Gümüşhane basınını hatırlayan olmadı. Eski Belediye Başkanlarımızdan Ünal Yılmaz ve Şerif Aygün’e özel selam gönderiyoruz. Yeni Belediye Başkanlarımız henüz görevlerine yeni başladı ama mevcut başkanlarımızdan sadece kendi organizasyonlarını haberleştirelim diye bize davetler geldi. Basınla oturup dertleşelim diye davet gelmedi.”



“Bizim bizden başka dostumuz yok”


“Bizim bizden başka dostumuz yok” tespitinde bulunan Köprülü, “Gümüşhanemizin değerli işadamlarından Zekai Araz’a davetinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bu akşamki programa katkı koyan Korhan Çubukçu’ya teşekkür ediyorum. Bizim bizden başka dostumuz yok. Bunu bir kez daha idrak ettik. Seçim dönemleri veya çıkar ilişkileri haricinde basınım kimsenin gözünde önemi yok. Biz bir aileyiz. Bu birlik beraberliğimizi Allah bozmasın” diyerek sözlerini sonlandırdı.


Kuşakkaya Gazetesinde 15 yıldır görev yapan Yazı İşleri Müdürü Abuzer Yapar’ın sektörden ayrılması nedeniyle programda plaket takdimi gerçekleştirildi.



“Umarız birgün tekrar camiamıza geri dönecektir”


Plaket takdiminde birlikte çalıştığı mesai arkadaşı Yapar’a bugüne kadar ki emekleri için teşekkür eden Köprülü, “Hep bir aile olarak çalıştık. Çok değerli arkadaşımız maalesef artık bizimle olmayacak. Allah yolunu açık etsin. Kapımız her zaman açık. Gazetecilikte virüs bulaşınca daha kurtulamazsınız. Umarız birgün tekrar camiamıza geri dönecektir. Bugüne kadar özverili yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum” dedi.



“Bugüne kadar ki destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum”


Yaklaşık 15 yıldır muhatabına mikrofon tutarken bu kez kendisine uzatılan mikrofonlara konuşan Yapar ise yaptığı duygusal konuşmada “Yaklaşık 15 yıldır sektörde hep beraberiz. Hepiniz haklarını helal etsin. Sizlerle birlikte olmaktan, bugüne kadar çalışmış olmaktan son derece mutluyum. Hayat bazen farklı yerlere sürükleyebiliyor. Bizde 15 yıl sonra böyle bir tercih yaptık. Bugüne kadar ki destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 00:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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