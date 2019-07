Gümüşhane afete hazır

Gümüşhane’de İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının ‘Afete hazırlık yılı’ ilan edilmesi nedeniyle arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili fotoğraf sergisi ve araç gereç tanıtımı programı yapıldı.

Valilik girişinde Vali Yardımcısı Vekili Köse Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mesut Bayrak’la birlikte açılan fotoğraf sergisini gezen Vali Kamuran Taşbilek daha sonra Valilik binası önünde arama ve kurtarma hizmetlerinde kullanılan araç, gereç ve malzemelerinden oluşan sergide incelemelerde bulundu, makinelerin çalışma sistemiyle ilgili arama kurtarma uzmanlarından bilgi aldı.

Serginin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Kamuran Taşbilek, afete yönelik hazırlıkları daha dinamik tutabilmek, afete yönelik potansiyellerin, makine, ekipman ve personelin hangi noktada olduklarını görebilmek ve vatandaşlarda afet bilincini oluşturabilmek amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

“Bu makineler ve ekipmanlar bizim için çok kıymetli, çok önemli”

Gümüşhane’nin coğrafi yapısı itibariyle her an bir afetin oluşmasına, doğal yada insan kaynaklı kazaların oluşmasına çok uygun bir bölge olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, şehir olarak makine, ekipman, teçhizat noktasında Türkiye’de çok iyi bir noktada olduklarını belirterek, “Afet olduğu an ivedilikle müdahale etmek ve oluşan hasarları en alt noktaya indirgemek amacıyla gücümüzü, potansiyelimizi görmek, değerlendirmek açısından bu etkinlikler önemli. Bu makineler ve ekipmanlar bizim için çok kıymetli, çok önemli. Vatandaşlarımızda bunları görsün ki her an afete yönelik bir farkındalık oluşsun istiyoruz” dedi.

“Afet hayatın içerisinde olan bir şey”

Fotoğraf sergisinde de bir kez daha afetin hayatın içerisinde olan bir şey olduğunu gördüklerini dile getiren Vali Taşbilek, “İnsanlar zor duruma düşünce devletimizin ve sivil inisiyatifin bu tür imkanlarına müracaat etmek durumunda kalıyorlar. Devlet olarak da bu konuda çok ciddi bir farkındalık oluştu. Başta İçişleri Bakanımız olmak üzere bütün yetkililerimiz, bütün birimlerimiz, bütün arkadaşlarımız bunun farkındalar. Bakanımızın da bize direktifleri, illerimizin afete hazır olup, bize devletimizin emaneti insanlarımızın can ve mal emniyetini koruma noktasında hazır olmak, zinde olmak, diri olmak noktasında çalışıyoruz. İlimizde afet eğitimi noktasında da çok iyi durumdayız. Çok detaylı eğitimler verdik, vermeye devam ediyoruz” diye.

“Yakın zamanda tatbikat yapılacak”

Yakın zamanda hem eğitimleri tekrar etmek hem de afetlere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bir tatbikat planlaması yaptıklarını dile getiren Vali Taşbilek, açıklamasını şöyle sonlandırdı: “O tatbikat çerçevesinde de vatandaşlarımızın dikkatini bu noktaya çekmek, ayriyeten afette görev alacak birimlerinde sadece dosyalar üzerinde hazır olmasından ziyade pratikte de o göreve ne kadar hazır olduğunu görmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede bir çalışmamız olacak. Hayatın gerçeği içinde olan birtakım sıkıntıları bir an önce çözebilmek, tedbir alabilmek için biz her zaman hazır olmak durumundayız. Şu anki çalışmalarımızın bu ekipmanları vatandaşımızın görmesine sunmamızın, resim sergisini açmamızın temel amacı da inşalarımızı her an bu konuya duyarlı hale getirebilmek.”

Gümüşhane’de “Afetlere Hazırlık Yılı”, “Afete Hazır Ol” projesi kapsamında sergi ve eğitimlerin yanında kamu kurum ve kuruluşlar ile STK’ların talep etmesi halinde “Afete Hazır Türkiye”, “Afet ve Acil Durum”, “Sivil Savunma”, “Arama ve Kurtarma”, “Yangın ve Tahliye” eğitimleri verilmeye devam edilecek.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından bugüne kadar icra edilen görevlerle ilgili fotoğraf sergisi Cuma günü akşamına kadar gezilebilecek. Etkinlikler önümüzdeki günlerde de deprem tatbikatı ve diğer illerle yapılacak bölgesel bir tatbikatla devam edecek.