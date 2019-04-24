0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Gümüşhane 1. Kitap Fuarı başladı

3 gün sürecek fuarda yazarlar söyleşilerde okurlarıyla bir araya gelecek

24 Nisan 2019 Çarşamba 12:34
Gümüşhane 1. Kitap Fuarı başladı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de valilik, belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğün katkılarıyla düzenlenen "1. Kitap Fuarı" başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, kitap fuarının kentte ilk kez düzenlendiğini belirtti.

Doğan, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında başlattıkları "Gümüş'Hane'ler Okuyor" projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktararak, "Bu yılki etkinliklerimizi bir kitap fuarıyla zenginleştirme gayreti içerisindeyiz. Özellikle çocuklarımızın buradan edinecekleri kitapların, yazarlarla söyleşi imkanlarının, onların donanımlarını artıracağı ve geleceğe daha geniş bir ufukla bakmalarına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz." diye konuştu.

Fuara katılan yazarlardan Güngör Üçüncüoğlu da kentte ilk defa düzenlenen fuardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katkıları için yetkililere teşekkür etti.

Üçüncüoğlu, Gümüşhane tarihine ilişkin çalışmalarını ilgililere aktarmaktan mutluluk duyacağını da kaydetti.

Fuara gelen Gümüşhane Mareşal Fevzi Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Nisanur Gündüz de etkinliği çok anlamlı bulduğunu ve kitaplarla buluşma imkanı elde ettiği için sevinçli olduğunu söyledi.

Yazarlar İrfan Gürkan Çelebi, Yusuf Efe Göçer ve Yavuz Bahadıroğlu'nun da okurlarıyla bir araya geleceği 3 gün sürecek fuarın açılışına, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, yetkililer, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 12:34
  1. Gümüşhane
  2. Gümüşhane 1. Kitap Fuarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ERÜ’de Meslevi Bestekârlar Konseri Düzenlendi
    1. ERÜ’de Meslevi Bestekârlar Konseri..
    2. Başkan Esen’den ilk nikah
    3. Vergi rekortmeninden erzak yardımı
    4. Bunalıma girdi evlerini yaktı
    5. Millet İttifakı Melikgazi’de Güçlendi..
    6. Başkan Say ilk nikahını kıydı
    7. Erdem: “Dünya barışı için sağlam..
    8. Diyarbakır’ın Van Gogh’u sergi..
    9. Geleceğim Sensin Koro ve..
    10. Okulda robot turnuvası
    11. Altın fiyatları
    12. Başkan Altınok, ailesiyle birlikte..
    13. Hes Kablo Bayileri Kayseri’de Buluştu
    14. Kılıçdaroğlu'ndan saldırı açıklaması
    15. Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları..
    16. Çocuk Fuarı’nı 242 bin kişi ziyaret..
    17. Darıca’da camilerde Ramazan temizliği..
    18. Hayati İnanç’tan gençlere tavsiye:..
    19. Galatasaray aradığı kaleciyi Süper..
    20. Muğla’da 2. KariaBisiklet Festivali..
    21. AB ülkeleri motorlu taşıtlardan 428..
    22. Emniyetten traktör denetimi
    23. Lula Da Silva'nın hapis cezasında..
    24. Kılıçdaroğlu: "Bana yapılan saldırı,..
    25. Spor şenliğinde şampiyonlar belli..
    26. Köyceğiz’de ev yangını
    27. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:
    28. Kağıthane'de çöken bina
    29. Bıçakla bir kişiyi ağır yaralayan..
    30. AFAD Sen Genel Başkanı Çelik, “AFAD..
    Rüstem Batum’dan ahlaksız paylaşım!
    Rüstem Batum’dan ahlaksız paylaşım!
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    Trump'ın damadı sinsi planı açıkladı: Ramazan ayından sonra...
    Trump'ın damadı sinsi planı açıkladı: Ramazan ayından sonra...
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!

    Günün Karikatürü

    24 Nisan 2019
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi