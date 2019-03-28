Gümüşdamla köyünde muhtarlık binası hizmete girdi Gümüşdamla köyünde tamamlanan muhtarlık hizmet binası ile köy meydanındaki çeşme tamamlanarak hizmete girdi.

Gümüşdamla köyünde tamamlanan muhtarlık hizmet binası ile köy meydanındaki çeşme tamamlanarak hizmete girdi.

Gümüşdamla Köy Muhtarlık Hizmet Binasının ce Çeşmenin açılışını Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın tarafından yapıldı.

Artık burada yaşayan vatandaşların sorunlarını anlatacak ve sorunlara daha çabuk halledileceği yerleri olduğunu Gümüşdamla Köyünün çehresini değiştirdiğini ifade eden Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın; Muhtarlık Hizmet Binamızın köy halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışa Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Belediye Başkanı Haşim Şentürk, kurum amirleri, MHP İlçe Başkanı Sinan BiegülGümüşdamla, Çayırköprü, Çatıksu, Pınargözü köy muhtarları ve çok sayıdavatandaş katıldı.

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