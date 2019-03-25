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Gümüşçay Atatürk Ortaokulu öğrencileri Bursa bölge yarışmasına katılacak

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Gümüşçay Atatürk Ortaokulu öğrencileri 13.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:17
Gümüşçay Atatürk Ortaokulu öğrencileri Bursa bölge yarışmasına katılacak

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Gümüşçay Atatürk Ortaokulu öğrencileri 13. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması’na 3. kez katılma hakkı kazandı.


Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen yaptığı açıklamada,"Tarih alanında Sosyal Bilgiler öğretmeni Şuayip Avcı danışmanlığında 7. sınıf öğrencisi Arda Akbaş ‘Kim Bu Mehmetçik?’,Teknolojik Tasarım alanında Fen ve Teknoloji öğretmeni Mehmet Kılınç danışmanlığında 7. sınıf öğrencileri Ali Kutay ve Samet Arda Çetin ‘Doğru Park Sistemi’, Değerler Eğitimi alanında Fen ve Teknoloji öğretmeni Mehmet Kılınç danışmanlığında 7. Sınıf öğrencileri Sümeyye Korkut ve Yağmur Güngör ‘Değerler Eğitiminin Ortaokul Öğrencileri Arasında Yaşanan Akran Zorbalığı Sıklığına Etkisi’ adlı çalışmaları ile ilçemizi Bursa’da temsil edeceklerdir" diye konuştu.


Bilen,Çanakkale’deki 14 proje içerisine giren ve Biga ilçesini temsil edecek tek okul olan Gümüşçay Atatürk Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerini tebrik ederek, başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:17
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