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Gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 33 prim yaptı

Dünyayı derinden sarsan ekonomik krizin ardından yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altında tüm zamanların rekoru kırılırken gümüşün ons fiyatı da 23.5 doları gördü.

11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
Gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 33 prim yaptı

Yılbaşından bu yana yüzde 33 prim yapan gümüşte görülen tarihi artış, piyasadaki para bolluğuna ve altının aşırı değerlenmesine bağlanıyor. Gümüş fiyatının geride bıraktığımız hafta itibariyle yükselişi yüzde 1.89, Ocak ayından bu yana yükselişi de yüzde 33.43 seviyelerinde gerçekleşti. Altının ikamesi olarak görülen madenin ons fiyatının 23.5 dolara kadar çıkıp son 30 yılın rekorunu kırması, altın ve para piyasaları uzmanları tarafından piyasada dolaşan yüksek likidite miktarına ve altın fiyatlarının artışıyla değerlendiriliyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:34
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