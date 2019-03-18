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Gümüldür’ün beklediği tesis açıldı

İzmir’de, Menderes Belediyesi tarafından Gümüldür’e kazandırılan Niyazi Hepyılmaz Kapalı Düğün Salonu, kır düğün salonu ve halı saha coşkuyla açılırken, tesiste ilk düğünde yapıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:12
Gümüldür’ün beklediği tesis açıldı

İzmir’de, Menderes Belediyesi tarafından Gümüldür’e kazandırılan Niyazi Hepyılmaz Kapalı Düğün Salonu, kır düğün salonu ve halı saha coşkuyla açılırken, tesiste ilk düğünde yapıldı.


Menderes’te, Gümüldür Niyazi Hepyılmaz Kapalı Düğün Salonu, kır düğün salonu ve halı sahanın açılışı yoğun katılımla gerçekleşti. Menderes Belediyesi tarafından Gümüldür’e kazandırılan tesisin açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Gümüldür belde belediyesi iken kurucu belediye başkanı olan Niyazi Hepyılmaz’ın isminin verildiği tesisin açılışı sonrası ilk düğünde gerçekleşti.


Kortej eşliğinde tesise gelen Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, açılışta yaptığı konuşmada, "Vatandaşımıza vermiş olduğumuz sözü tutmuş olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. 2014 yılında belediye başkanı seçildikten sonra 2015 yılının kış aylarında Gümüldür’de düğüne katıldım. O düğünde bana vatandaşlarım şunu dedi; ’1977 yılında kurulan bir belediyeydi Gümüldür. O günden bugüne tirtir titreyerek düğünlerimizi yapıyoruz, bizi bu çileden kurtar’ dediler. Biz de o gün verdiğimiz sözü tuttuk ve tesisimizin açılışını yapıyoruz. Artık Gümüldür’de sıcacık bir ortamda mutlu günler yaşanacak" dedi.


Belediye başkanlığının suya yazı yazmakla olmadığını kaydeden Başkan Soylu, "Belediye başkanlığı adamlık ister. Millete bedavaya söz verilmez, eğer bir söz verdiysen o sözü tutacaksın. O sözü tutamayacaksan belediye başkanlığına aday olmayacaksın, belediye başkanı da olmayacaksın. Bugün ayrı bir mutluluğu daha yaşıyorum. 1977 yılında kurulan Gümüldür Belde Belediyesinin kurucu belediye başkanı Niyazi Hepyılmaz’ın ismini tesisimize vererek onun adını yaşatıyoruz. İnsanları ayırmadığımızın, insanları siyasi görüşlerine göre sınıflandırmadığımızın, herkesi kucakladığımızın, bu memlekette yaşayan 94 bin vatandaşımıza sahip çıktığımızın, hiçbirisini bir diğerinden ayırmadığımızın en büyük imzası da Niyazi Hepyılmaz tesisleridir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:12
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