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Gümüldür’de coşkulu seçim ofisi açılışı

Menderes Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Bülent Soylu’nun Gümüldür’deki seçim ofisi açılışı binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:33
Gümüldür’de coşkulu seçim ofisi açılışı

Menderes Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Bülent Soylu’nun Gümüldür’deki seçim ofisi açılışı binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Başkan Soylu açılışta Gümüldür için doğalgaz müjdesini de verdi.


Menderes Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Bülent Soylu’nun Gümüldür seçim ofisi yoğun katılımla açıldı. Konvoy eşliğinde Gümüldür’e gelen Başkan Soylu, hemşehrilerinin sevgi gösterileriyle karşılandı. Miting havasında geçen açılışta Başkan Soylu, Gümüldür için müjdelerini sıraladı.



"Verdiğimiz sözleri tuttuk"


Seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen Başkan Soylu, 2014 yılında verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini kaydederek, “Gümüldür’ümüzün ihtiyacı olan düğün salonu ve halı sahayı mahallemize kazandırdık. Gümüldür mandalinamızın dünyanın dört bir yanında tanıtımını yaptık, mandalina festivalimizi Gümüldür’ümüze kazandırdık.2014’de ne söz verdiysek hepsini yaptık” dedi.



Doğalgaz müjdesi


Yeni dönemde de Gümüldür’ün ihtiyacı olan projeleri hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Soylu, “2019 yılında Gümüldür’ümüzü doğalgazla buluşturuyoruz. Gümüldürlü hemşehrilerimi de kömür taşıma, odun taşıma derdinden, isten, pisten, çileden kurtaracağız. Artık Gümüldür’deki çocuklarımız da sıcacık odalarda yatacak, ailelerimiz sıcak yuvalarda yaşayacak. Yarentepe için seyir terasları, mesire alanı projemiz var. Yeni dönemde de bu projemizi hayata geçireceğiz. Gümüldür’ümüzün imar planlarını bitirdik, imar planlarını işledik. 31 Mart’tan sonra 12 bin metrekare alana sanayi sitemizi de kazandıracağız” ifadelerini kullandı.



"Menderes’e ikinci baharını yaşatacağız"


Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Soylu, “ Mart’ın sonu bahar diyenlere 2014 yılında Menderes’e baharın geldiğini hatırlatmak isterim. Menderes’imizde yaşayan çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız, 94 bin vatandaşımız2014 yılından beri zaten Menderes’te baharı yaşıyor, verdiğimiz hizmetler, ortaya koyduğumuz gönül belediyeciliğiyle. Söz veriyorum 31 Mart 2019’dan sonra Menderes’imize ikinci baharı yaşatacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:33
  1. doğa

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