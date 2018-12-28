0553 313 94 23

Gümrüklerde rekor uyuşturucu yakalaması

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda 1,5 ton esrar ele geçirildi- Söz konusu operasyonla, gümrüklerde tek seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu yakalaması gerçekleştirilmiş oldu

28 Aralık 2018 Cuma 11:22
Gümrüklerde rekor uyuşturucu yakalaması

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Sınır Kapısında düzenlenen operasyonda 1,5 ton esrar ele geçirildi. Bu operasyon, gümrüklerde tek seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu yakalaması olarak kayıtlara geçti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, soya fasulyesi taşıdığı beyan edilen tır, Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Sahası'na geldi.

Yapılan kontrollerde tırın beyan edildiği gibi soya fasulyesi yüklü olduğu belirlendi ve işlemleri tamamlandı. Yasal yükle dolu tırın işlemlerinin tamamlanmasının ardından, aynı firmaya ait yine soya fasulyesi yüklü yeni bir tır daha gümrüklü sahaya geldi.

Sürücülüğünü Arnavut uyruklu şahsın yaptığı ikinci tır, yapılan saha çalışması ve istihbari faaliyetler neticesinde x-ray taramasına sevk edildi. Bu taramada şüpheli yoğunluk fark edilmesi üzerine fiziki arama yapılmasına karar verildi.

Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı detaylı fiziki aramada, soya fasulyesi çuvallarının arasına gizlenmiş yasal yükle aynı fiziki özelliklere sahip her biri 10 kilogramlık 152 çuval içinde 1 ton 524 kilogram esrar tespit edildi.

Söz konusu operasyon, Ticaret Bakanlığınca tek seferde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu madde yakalaması olarak kayıtlara geçti.

Yakalama üzerine yapılan değerlendirmede, tamamen yasal yükle dolu ilk aracın öncü araç olarak gönderildiği, bunun işlemlerinin sorunsuzca tamamlanması üzerine esrar yüklü ikinci aracın harekete geçirildiği anlaşıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu kaçakçılığını gerçekleştiren şebekenin İstanbul ve yurt dışındaki diğer bağlantılarının tespit edilmesi amacıyla kontrollü teslimat kararı alındı. Diğer kolluk birimlerinin de katkısıyla gizlilik kararıyla yürütülen soruşturma, Ticaret Bakanlığı Komuta Kontrol Merkezinden de takip edildi.

Olayla ilgili tır şoförü ve şebekenin İstanbul'daki elemanları da dahil 3 kişi gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:22
  1. Ticaret Bakanlığı
  2. uyuşturucu yakalaması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'dan "boykot" açıklaması
    1. Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'dan..
    2. Kuveyt Türk karlı dağları aşan..
    3. Özel ve kamu okulları arasındaki iş..
    4. Efsane jokey, "şampiyonu" özlüyor
    5. Muğla'da tarihi eser operasyonunda 4..
    6. "Herkes bu işe ruhunu, bedenini,..
    7. Yurt dışına kaçıramadan kıskıvrak..
    8. GRAFİKLİ - Siyasi partilerde aday..
    9. Bakan Pekcan "abur cubur reklam..
    10. Gümrüklerde rekor uyuşturucu yakalaması
    11. Kuveyt'in İranlı şirketin teknelerine..
    12. Belgrad Büyükelçisi Bilgiç, AA'nın..
    13. Sevkiyat sürüyor! Tekirdağ'dan çıktı,..
    14. Türkiye'den KDC'ye seyahat uyarısı
    15. Mesut Bakkal ilk devreyi değerlendirdi
    16. Antalya'nın çöpü elektriğe dönüşüyor
    17. Türkiye tarihinde bir ilk! Gümrükte..
    18. "2019'da operatörler arası iş..
    19. Sahte ürün ve aldatıcı reklama sıkı..
    20. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...