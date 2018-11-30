Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
Ticaret Bakanlığı gümrüklerde bekleyen 100 bin otomobilin 30 Haziran 2019'a kadar gümrükte kalmasına izin verdi.30 Kasım 2018 Cuma 06:58
Ticaret Bakanlığı gümrüklerde bekleyen 100 bin otomobil için 6 ay ek süre verdi
Gümrüklerde bekleyen ve 31 Aralık'a kadar çekilmesi gereken 2.5 milyar dolar tutarındaki 100 bin otomobilin oluşturduğu maddi yükten dolayı sıkıntıda olan otomotivcilerin istediği oldu.
Ticaret Bakanlığı bu yılın son 6 ayında üretilen otomobillerin 30 Haziran 2019'a kadar gümrükten çekilmesine izin verdi.
Gümrüklere yazı gitti
Bu yöndeki düzenleme 24 Kasım'da gümrüklere gönderildi. Bakanlık böylece hem otomotiv sektörüne rahat bir nefes aldırdı, hem de yıl sonunda oluşabilecek 2.5 milyar dolarlık cari açığa engel oldu. Ek maddi külfetten kurtulan otomotivciler de iç pazarda satamayacakları otomobilleri ihraç etmenin yollarını arayacak.
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