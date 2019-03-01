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Gümrükçüoğlu talimat verdi, sorun çözüldü

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun talimatı ile TRABEL A.

01 Mart 2019 Cuma 19:02
Gümrükçüoğlu talimat verdi, sorun çözüldü

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun talimatı ile TRABEL A.Ş. çalışanlarının zam almasının önündeki engeller ortadan kaldırıldı. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında geçiş sürecine tabi tutulmayan şirket çalışanları için Toplu İş Sözleşmesi süreci başlatıldı.


Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında geçiş sürecine tabi tutulmayan şirket çalışanları (TRABEL A.Ş. ile TRABSU Ltd. Şti. çalışanlarının bir kısmı) için Toplu İş Sözleşmesi süreci başlatıldığı bildirildi. Trabzon Büyükşehir Belediye BaşkanıOrhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun talimatları ile sorunun aşıldığına işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Trabzon Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaş ve özlük hakları hassasiyetle korunmakta, bu kapsamda tüm iş ve işlemler yasa ve yönetmeliklerin emrettiği şekilde sürdürülmektedir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu olan TİSKİ Genel Müdürlüğünde, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında geçiş sürecine tabi tutulmayan şirket çalışanları için Toplu İş Sözleşmesi süreci başlatılmıştır. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun talimatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Hizmet İş Sendikası Trabzon Şubesi lehine verilen yetki tespiti kararının hukuka uygunluğu yönünde görüş talep edilmiştir. A.Ç.S.H. Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, Hizmet İş Sendikası Trabzon Şubesi lehine tespit edilen yetki ile toplu sözleşme görüşmelerine başlanabileceğine dair görüş ifade etmiştir. Bu doğrultuda 696 Sayılı KHK kapsamında geçiş sürecine tabi tutulmayan şirket çalışanları için Toplu İş Sözleşmesi süreci başlatılmış ve en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. İmzalanacak Toplu İş Sözleşmesi 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağından mağduriyet yaşanmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 19:02
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