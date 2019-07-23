0553 313 94 23

Gümrük kapılarında "taşıt ön beyan" uygulamasıyla hızlı geçiş başladı

Yurt dışından Türkiye'ye gelmeden önce "taşıt ön beyan" adlı uygulamayla araçlarının kaydını yapan vatandaşlar, gümrük kapılarında uzun kuyruklarda beklemeden işlemlerini tamamlıyor- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan ve Bulgaristan sınır kapılarında karşılama stantları kurdu

23 Temmuz 2019 Salı 15:37
Gümrük kapılarında "taşıt ön beyan" uygulamasıyla hızlı geçiş başladı

ANKARA (AA) - Yurt dışından Türkiye'ye karayoluyla gelen ve internet üzerinden "taşıt ön beyan" adlı uygulamayla araçlarının kaydını yola çıkmadan yaptıran vatandaşlar, gümrük kapılarında işlemlerini daha hızlı tamamlayarak uzun kuyruklarda beklemeden sınırdan geçiyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamada, "taşıt ön beyan uygulaması" ile gümrük kapılarına gelmeden araçlarını sisteme kaydettiren vatandaşların işlemlerinin daha çabuk tamamlandığı ve vatandaşların beklemeden sınırı geçtiği belirtildi.

Yazın tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen ve memleketlerine gelen yurt dışında yaşayan vatandaşların, her yıl ülkeye girişlerde gümrük kapılarında uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan açıklamada, Ticaret Bakanlığınca hizmete giren taşıt ön beyan uygulamasıyla gümrük kayıt işlemlerinin artık daha hızlı ve kolay olduğu vurgulandı.

- YTB karşılama stantları kurdu

Uygulama sayesinde yurt dışında yaşayan vatandaşların gümrüklere gelmeden araç sahibinin ve aracın bilgilerini sisteme kendilerinin kaydedebildiği belirtilen açıklamada, bu sayede gümrük memurlarınca yapılan işlemlere gerek kalmadan ülkeye hızlı giriş yapılabildiği ifade edildi.

Açıklamada, kayıt işlemleri sırasında araç sahibi araçta yoksa, vekaletle aracı getirenin bilgilerinin sisteme girilmesinin gerektiği de bildirildi.

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin Ticaret Bakanlığının internet sayfasındaki "e-işlemler" menüsünden kayıt yaptırabileceği belirtilen açıklamada, YTB'nin bu yıl yurt dışından gelen vatandaşların gereksinimlerinin karşılanması ve seyahatlerinin daha güvenli geçmesi için Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan ve Bulgaristan sınır kapılarında karşılama stantları kurduğu da vurgulandı.

Ayrıca, geçiş güzergahlarından olan Niş yakınlarındaki bir otelde YTB standının kurulduğu, vatandaşların Sırbistan geçişlerinde karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek için "00 381 63 8162030" numaralı telefon hattının açıldığı ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda YTB tarafından yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'deki işlemlerini daha kolay yapabilmesi için hazırlanan "Cep Rehberi"nin dağıtıldığı da kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:37
  1. Gümrük
  2. Kapıkule
  3. taşıt ön beyan
  4. Taşıt Ön Beyan Uygulaması
  5. YTB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Bulut’un Basın Bayramı kutlaması
    1. Başkan Bulut’un Basın Bayramı kutlaması
    2. Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
    3. İngiltere'de İşçi Partisi lideri..
    4. İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris..
    5. Antalya'da dere kenarında kadın cesedi..
    6. Başkan Karabacak 24 Temmuz Gazeteciler..
    7. Rektör Savaş ‘Basın Bayramı’nı kutladı
    8. TCMB döviz kurları
    9. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    10. Kaymakam Çaykara’yı heyecanlandıran..
    11. Basketbol: Kadınlar Avrupa Kupası
    12. Bingöl’de 17metruk ve 25kaçak yapı..
    13. İbrahim Amadou kimdir nereli ve kaç..
    14. FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına..
    15. Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
    16. Genetik mutasyon insanlarda kalp krizi..
    17. Sadir Durmaz: Devletimiz bu yaraları..
    18. Silahla yaralamaya 2 gözaltı
    19. Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezi İl..
    20. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu..
    21. Turizme kazandırılacak tarihi konak..
    22. Turuncu kategorideki terörist etkisiz..
    23. AGC’den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın..
    24. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    25. Görme Engelliler Judo Avrupa..
    26. Soyer: “Ekmeği büyüten demokrasidir”
    27. TOKİ kura yöntemiyle satış nasıl..
    28. Safranbolu tarihi çarşıya yangın..
    29. Başkan Kılca: "Konya Basını önemli bir..
    30. Balıkesir'de "şezlong" kavgası: 1 ölü,..
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi