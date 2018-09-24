Gümrük ekipleri ele geçirdi! Değeri 1,8 milyon lira

Gümrük Muhafaza ekiplerince 1,8 milyon lira değerinde 415 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Singapur bayraklı bir dökme yük gemisi riskli bulunarak açık denizden Türk karasularına girişine kadar izlendi.

BEYAN HARİCİ 415 BİN LİTRE YAKIT

Zonguldak Eren Enerji Limanı kömür rıhtımına yanaşan gemi gözlem altında tutularak gemi görevlilerinin verdiği beyanlar incelendi.

Yapılan detaylı arama sonunda geminin yakıt tanklarında Türkiye'ye kaçak yolla sokulmaya çalışılan beyan harici akaryakıt olduğu belirlendi.

DEĞERİ 1,8 MİLYON LİRA

Geminin yakıt tanklarında ölçümlerde beyan harici 356 bin litre fuel-oil ile 59 bin litre dizel-oil olmak üzere 415 bin litre akaryakıt ele geçirildi.

Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el konulan toplam 415 bin litre akaryakıtın gümrüklenmiş değerinin 1,8 milyon lira olduğu tespit edildi.