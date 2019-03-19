Gümrük camiası üçüncü kez Serdar Keskin dedi

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’in de katıldığı İGMD seçimlerinde sandıktan güvenoyu tazeleyerek ayrılan Serdar Keskin bir rekora da imza attı. Keskin; üç dönem üst üste Başkanlık yine üç dönem üst üste Başkan Vekilliği yaparak İGMD tarihine geçti.



İdealist Grup’un adayı olan ve 16 Mart Cumartesi günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda” üçüncü kez İGMD Başkanlığına seçilen Serdar Keskin’in Yönetim Kurulu'nda yer alan isimler ise: Gümrük Müşavirleri Rıdvan Haliloğlu, Nizamettin Ağar, Mustafa Sezen, Osman Karatay, Çiğdem Ağdağ, Atakan Örnal, Mustafa Akdağ ile Gümrük Müşavir Yardımcıları Hasan Hüseyin Ercan, Zeynel Tutar ve Alper Güner oldu.