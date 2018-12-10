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Gül'ün, Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu ile görüşmesi

11. Cumhurbaşkanı Ofisi: - "Bu ziyaretlerde Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır"

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:57
Gül'ün, Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğlu ile görüşmesi

İSTANBUL (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinde, Türkiye ve dünya meselelerinin konuşulduğu, herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimlerin söz konusu olmadığı bildirildi.

11. Cumhurbaşkanı Ofisi'nden yapılan açıklamada, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, İstanbul'daki çalışma ofisinde gelen talepler üzerine yerli ve yabancı ziyaretçileri kabul ettiği belirtildi.

Bu çerçevede 1 Ekim'de Temel Karamollaoğlu ve 11 Kasım'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gül'ü ofisinde ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ziyaretlerde Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır. Gerek ulusal gerekse uluslararası konularda geniş tecrübe ve birikime sahip 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yerli ve yabancı siyasetçi ve devlet adamlarınca ziyaret edilmesi, ülkemiz ve dünya meselelerine dair düşüncelerini merak etmeleri gayet tabii ve anlaşılabilir bir durumdur. Bazı basın yayın organları tarafından birçok kişinin de hazır bulunduğu bu tip nezaket ziyaretlerine farklı anlamlar yüklenilmesi üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur."

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:57
  1. 11. Cumhurbaşkanı
  2. Abdullah Gül
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Temel Karamollaoğlu

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