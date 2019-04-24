Gülüç’te memurlara sosyal denge zammı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş Hizmet Sen ile sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzaladı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş,Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Tüm Yerel Hizmet-Sen Zonguldak Şube Başkanı Erol Selci ile Gülüç Belediyesinde görev yapan memurların ekonomik koşullarını iyileştirme amacıyla sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş makamında gerçekleşen törende yaptığı konuşmada imzalanan sözleşmeyle memurlarına en üst tavandan zam yapıldığını söyledi. Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Çalışma yaşamı çalışma barışıyla beraber olursa anlamlı. Eğer bir yerde çalışma barışı yoksa huzurda olmaz. Bugün sözleşmemizi de tavan ücretten yapıyoruz. Çalışanlarımız maaşlarının üzerine en yüksek tavandan denge tazminatı alacak.”

Tüm Yerel Hizmet-Sen Zonguldak Şube Başkanı Erol Selci ise Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’a teşekkür ederek, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.