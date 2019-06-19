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Gülüç Belediyesinde sünnet kayıtları başladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından beldede ki sünnet çağına gelmiş çocuklar için düzenlenecek sünnet şenliği kayıtları başladı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:44
Gülüç Belediyesinde sünnet kayıtları başladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından beldede ki sünnet çağına gelmiş çocuklar için düzenlenecek sünnet şenliği kayıtları başladı.


Gülüç Mahallesi’nde ikamet eden her ailenin faydalanabileceği sünnet şöleni kayıtları 19 Haziran başlayacak,10 Temmuz’da sona erecek. 200’den fazla çocuğun sünnet edilmesi beklenenşölende, sünnet kıyafetleri de belediye tarafından verilecek. 2012 doğumlu çocuklarını sünnet ettirmek isteyen vatandaşların ise Gülüç Belediyesi Düğün Salonu’nda kayıt yaptırabilecek. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş geleneksel sünnet şöleninin 6.’sını düzenlediklerini ve büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Demirtaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


“Bu yıl 6.’sını düzenlediğimiz Geleneksel Sünnet Şöleni’ni gerçekleştireceğiz. Gülüç halkı ile beraber sünnet şölenlerimizin 5 senesini bitirdik, 6. Senemize girdik. Gülüç halkımıza değerli muhtarlarımızla ve belediye personelleriyle beraber gece gündüz hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Çocuklarımız bizim için çok değerli. Canımızdan fazla sevdiğimiz çocuklarımız için dedik ki; erkekliğe adım attıkları günde sizlerle beraber bizde bir katkıda bulunalım. Bu çocuklarımız geleceğin büyükleri, bu ülkeye yön verecek. Ben ailelerimizin çocuklarını ne kadar zorlukla yetiştirdiğini gayet iyi biliyorum. Bende bir babayım ama dedik ki bizim için önemli olan ailelerimize katkıda bulunalım. Buradan ilkokul, ortaokul, lise, üniversite derken birde bakmışsınız ki hayata atılmışlar. Ülkemize, vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkan ahlaklı bireyler olarak yetişen evlatlarımız olsun diyorum. Belirttiğimiz gibi kayıtlarımız başladı. Ailelerimiz Gülüç Belediyesi Düğün Salonu’nda kayıtlarını yaptırabilirler. Ben şimdiden hem ailelerimize hem de çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:44
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