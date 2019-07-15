0553 313 94 23

Gülüç Belediyesi 15 Temmuz şehirleri için Kur’an-ı Kerim okuttu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle şehitler için Kur’an-ı Kerim okutuldu.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:20
Gülüç Belediyesi 15 Temmuz şehirleri için Kur’an-ı Kerim okuttu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle şehitler için Kur’an-ı Kerim okutuldu.


Gülüç Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Site Camii’nde anma programı düzenlendi. Yaz Kur’an kursuna katılan öğrenciler tarafından camide şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar yapıldı. Programa katılan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş vatanın bölünmez bütünlüğü için canını hiçe sayan kahraman şehitlere Allah’tan rahmet diledi. 15 Temmuz direnişinin ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden hain bir işgal girişimi olduğunu belirten Demirtaş “15 Temmuz gecesi başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kahraman asker ve polislerimiz ile milletimizin dik duruşu sayesinde darbe girişimi püskürtülmüştür. Ülkemizi bölüp parçalamak isteyen iç ve dış güçler dün Çanakkale’de, Sakarya’da nasıl derslerini almışsa 15 Temmuz gecesi de derslerini almışlardır. Şu çok iyi bilinmelidir ki Türk milleti tarih boyunca hürriyetinden ödün vermediği gibi bundan sonrada vermeyecektir. Ülkemize terör örgütleri ile diz çöktürmeye çalışanlar bu emellerine asla ulaşamayacaklardır. Ben bu vesile 15 Temmuz gecesi ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kahraman Gazilerimizi de şükran ve minnetle bir kez daha saygıyla anıyorum” dedi.


Başkan Demirtaş, programın hazırlanmasından dolayı görevli imam hatipleri ile Kur’an Kursu öğrencilerine teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:20
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devrek’te 15 Temmuz Şehitlerini anma programı
    1. Devrek’te 15 Temmuz Şehitlerini anma..
    2. Tedavisi devam ediyor! Halıya..
    3. Abdullah Gül'den 15 Temmuz kutlama..
    4. Evde zeytinyağlı duş jeli yapım..
    5. Akşehir’de 15 Temmuz etkinlikleri
    6. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    7. Sivas'ta kene tarafından ısırılan genç..
    8. Aliağa’daki Sahil Güvenlik botu,..
    9. GÜNSİFED’den 15 Temmuz mesajı
    10. 15 Temmuz şehitleri 33 ülkede dualarla..
    11. Başkan Güder doğu garajı esnafları ile..
    12. CHP'li ilçe başkan yardımcısından..
    13. KKTC’nin Rumlara sunduğu 9 maddelik..
    14. 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in..
    15. Bütün ülke şokta! Havalimanının..
    16. İran'dan İngiltere, Fransa ve..
    17. Yeni Malatyaspor mutlu sona ulaştı!..
    18. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    19. Tunceli’de 29 yer "Geçici Özel..
    20. Bakü'de kritik toplantı! Türkiye,..
    21. KKTC'nin Anastasiadis'e sunduğu öneri..
    22. Kekik çayının sağlığa 9 faydası
    23. Gaziantep Üniversitesi’nde 15 programı..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'den ayrıldı
    25. Körling Milli Takımı, Demokrasi ve..
    26. Eyüpsultan’da 251 şehit için 251..
    27. Gülüç Belediyesi 15 Temmuz şehirleri..
    28. Batman’da dev Türk bayrağı göndere..
    29. Park halindeki otomobil yanarak küle..
    30. İran'dan AB ülkelerine çağrı!..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”