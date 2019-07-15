Gülüç Belediyesi 15 Temmuz şehirleri için Kur’an-ı Kerim okuttu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle şehitler için Kur’an-ı Kerim okutuldu.

Gülüç Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Site Camii’nde anma programı düzenlendi. Yaz Kur’an kursuna katılan öğrenciler tarafından camide şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar yapıldı. Programa katılan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş vatanın bölünmez bütünlüğü için canını hiçe sayan kahraman şehitlere Allah’tan rahmet diledi. 15 Temmuz direnişinin ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden hain bir işgal girişimi olduğunu belirten Demirtaş “15 Temmuz gecesi başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kahraman asker ve polislerimiz ile milletimizin dik duruşu sayesinde darbe girişimi püskürtülmüştür. Ülkemizi bölüp parçalamak isteyen iç ve dış güçler dün Çanakkale’de, Sakarya’da nasıl derslerini almışsa 15 Temmuz gecesi de derslerini almışlardır. Şu çok iyi bilinmelidir ki Türk milleti tarih boyunca hürriyetinden ödün vermediği gibi bundan sonrada vermeyecektir. Ülkemize terör örgütleri ile diz çöktürmeye çalışanlar bu emellerine asla ulaşamayacaklardır. Ben bu vesile 15 Temmuz gecesi ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kahraman Gazilerimizi de şükran ve minnetle bir kez daha saygıyla anıyorum” dedi.

Başkan Demirtaş, programın hazırlanmasından dolayı görevli imam hatipleri ile Kur’an Kursu öğrencilerine teşekkür etti.