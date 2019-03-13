OSB Başkanı Gültekin’den Fethi Yaşar’a ‘ekonomik kriz yalanı’ tepkisi İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, Mansur Yavaş'la birlikte sanayi bölgesinde toplantıya katılan CHP Yenimahalle Belediye Başkan adayı Fethi Yaşar'ın bahsettiği ekonomik kriz söylemlerine çok sert tepki gösterdi.

Ertuğrul Şahan Ankara CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ve CHP Yenimahalle Belediye Başkan adayı Fethi Yaşar, İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) toplantısına katıldı. Toplantıda ekonomik krizden bahseden Fethi Yaşar’a İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin’den tepki geldi. OSB Başkanı Hasan Gültekin, Türkiye Cumhuriyeti’nin, tarihinde 15 ekonomik kriz geçirdiğini hatırlatarak “Krizle ilgili söylenenler gerçeği yansıtmıyor. Son dönemde yüksek teknolojiye dayalı ihracatımız arttı. Ülkenin bekası yüksek teknoloji üretimine bağlıdır. Ekonomik kriz söylentileri doğruyu yansıtmamaktadır. İvedik OSB’de kapanan işyeri olduğu söylemleri doğru değildir. Aksine yeni işyeri sayısında artış var. Önceki krizler gibi bir derinlik söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

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