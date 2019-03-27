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Gültekin Uysal’dan “Golan Tepeleri” değerlendirmesi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Amerika’nın Golan Tepeleri ile ilgili aldığı kararın İslam ülkelerinin bir birliktelik ortaya koyamamasının yansıması olduğunu söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 19:28
Gültekin Uysal’dan “Golan Tepeleri” değerlendirmesi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Amerika’nın Golan Tepeleri ile ilgili aldığı kararın İslam ülkelerinin bir birliktelik ortaya koyamamasının yansıması olduğunu söyledi.


Partisi’nin seçim çalışmaları kapsamında Yalova’ya gelen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Amerika’nın Golan Tepeleri kararı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uysal DP Yalova İl Binasındaki açıklamada, “Ortadoğu’da Türkiye ölümlerden ölüm beğenmek zorunda kalıyor. Suriye’de bir tarafta Rusya ve İran öbür tarafta ABD’nin başını çektiği İsrail, Suudi Arabistan ve Mısır hattında yeni bir blok oluşturuluyor. Bunların içerisinde de biz, kendi milli güvenliğimizi sağlamaya çalışıyoruz. Bölgede yaşayan bir imparatorluğun bakiyesi olan Kudüs’ü ter edişimizin 100. Yılındayız. Aralık 1917 yılında biz Kudüs’ü terk ettik. Bu bölgenin huzuru, refahı ve istikrarı adına Türkiye’nin etki sahasında olan her coğrafyada ki meseleyi dikkatle takip etmesi lazımdır, müdahalelerde bulunmalıdır.


Karşımızda Trump gibi geleneksel dış politika çizgisinden uzaklaşmış, bir takım şahsi bir takım öngörülemez tavır ve politikalar geliştiren bir lider var. Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilmesi ve bugün de BM kararları ile Suriye’nin toprağı olan Golan Tepeleri’nin fiilen ve zorbalıkla, ben yaptım oldu diyerek İsrail’in bu manadaki tezlerini, hedeflerini ve fiili varlığını meşrulaştıracak, uluslararası kabul noktasında önünü açacak tehlikeli bir süreci başlattılar.


Burada Türkiye başta İran, Sudi Arabistan ve Mısır gibi önde gelen ülkeler bölgenin istikrarı adına bölgeye en az silahın girmesini temin etmelidir. Yaşananların da İslam Dünyasındaki birlikteliğin sağlanamamasının bir maliyeti olduğunu düşünüyorum. Ortaya çıkan hatla Türkiye ve bölge halklarının öncelikleri hiçbir şekilde uyum sağlayamaz. Buradan acıların katmerleneceği ve gözyaşının artacağı bir süreç başlıyor. Bu mesele konusunda Türkiye’nin göstermiş olduğu tepki de tüm siyasi aktörler tarafından perçinlenecektir. Nefes aldırmayacak bir iradeye hem Türkiye, hem de bölge halkları ortak bir politikayı hayata geçirmeliler” dedi.


Açıklama sonrasında DP Yalova Belediye Başkanı Rıdvan Acar tarafından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a, Adnan Menderes’e ait olan orijinal bir rozet de hediye edildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 19:28
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