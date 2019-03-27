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Gültekin Uysal Mustafakemalpaşa’da

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim ziyaretleri çerçevesinde Mustafakemalpaşa’ya geldi.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:56
Gültekin Uysal Mustafakemalpaşa’da

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçim ziyaretleri çerçevesinde Mustafakemalpaşa’ya geldi.


Vatandaşların ilgi gösterdiği Uysal, Adnan Menderes Meydanı’ndaki Demokrat Parti’nin seçim çadırında İlçe Başkanı Ahmet Kaymaz. Belediye Başkan Adayı Orhan Alper, meclis üyeleri Metin Yilmaz Erol Bora ve partililerle biraya gelerek, vatandaşların meselelerini dinledi. Uysal burada yaptığı açıklamada, ‘’Ülkemizi iki kutuplu seçime mahkûm ettiler,ama seçmen bu tür seçime mahkûm değildir. Her iki ittifak içinde oynanan oyunları biliyor ve görüyoruz. Bizler bu oyunu bozmaya tâlibiz. İki dönem belediye başkanlığı yapmış adayımız var. Görev aldığı süre içinde yaptıkları ortada. Biz onun tecrübesine inanıyor ve güveniyoruz, bu bir ekip işidir. Ekibini iyi hazırlarsan her görevin üstesinden gelirsin’’ ifâdelerini kullandı.


Uysal, Mustafakemalpaşa’nın ardından partililerle birlikte Karacabey’e geçti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:56
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