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Gültak, Silifke kampındaki çocukları ziyaret etti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Silifke ilçesinde kamp programına katılan çocukları ziyaret etti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:36
Gültak, Silifke kampındaki çocukları ziyaret etti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Silifke ilçesinde kamp programına katılan çocukları ziyaret etti.


Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gültak, yerel seçimler öncesi verdiği bir sözü daha yerine getirerek, farklı mahallelerde yaşayan başarılı 200 öğrenciyi, bir hafta sürecek Silifke kampına gönderdi. Gültak, hafta sonunda Silifke kampını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Karşılarında Başkan Gültak’ı gören çocuklar, sevinç ve heyecan içerisinde, alkışlar eşliğindekarşıladılar. Buluşmada çocuklara hitap eden Gültak, kampın düzenlenmesine katkı veren Mersin Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Müftülüğü’ne teşekkür etti.


Bu yıl içinde 400 çocuğu kampa getireceklerini kaydeden Gültak, “İnşallah sizden sonra kız kardeşlerinizi de kampa yollayacağız. Seneye rakam daha da büyüyecek, böylelikle binlerce Akdenizli gencimiz kamp yapmış olacak. Eğer derslerinize iyi çalışırsanız, anne-babanıza sevgi ve saygı gösterirseniz, öğretmenlerinizle iyi bir iletişim içinde olursanız, bizler de sizleri, her yıl kamplara getireceğiz” dedi.


“Büyüklerine saygılı çalışkan öğrenciler olun”


Akdeniz Belediyesi olarak kadınlar ve gençler gibi, çocuklara yönelik hizmet ve projelere de özel önem verdiklerinin altını çizen Gültak, “Tarihimizi, geçmişimizi unutmayacağız. Bizler için bu toprakları vatan yapan ecdadımıza saygı göstereceğiz. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi seveceğiz. Derslerimize de çalışıp iyi öğrenciler olacağız. Uyuşturucu satıcıları ve terör örgütlerinin tuzağına sakın düşmeyin. İçinizden nice doktorlar, eczacılar, öğretmenler, polisler, başkanlar ve milletvekilleri çıkacak. Sizlerden tek isteğim, derslerinize iyi çalışmanız, büyüklerinize saygılı olmanızdır” diye konuştu.


Mahallelere portatif yüzme havuzları kuruluyor


Çocuklara Akdeniz’de farklı mahallelere kurulacak portatif yüzme havuzlarının müjdesini de veren Gültak, “Şevket Sümer-Güneş, Karaduvar’a, Çay-Çilek bir de Yeni Mahalleye portatif yüzme havuzları yapacağız. Buralara uzak olan yerlere de servis koyacağız ve sizleri bu havuzlara taşıyacağız ve bir ay içinde 5 bin çocuğumuza havuz keyfini yaşatacağız ve eğitmenler gözetiminde yüzme öğreteceğiz” ifadelerini kullandı.


Çocuklardan Başkan Gültak’a teşekkür


Konuşmasının ardından Başkan Gültak, öğrencilerle birlikte sema gösterisini izledi. Bazı öğrenciler de şiirler ve türküler söyledi. Akdenizli çocuklar, sabah saatlerinde de denizin keyfini çıkardı. Duygularını dile getiren çocuklar da ilk kez böyle bir kampa katıldıklarını, arkadaşlarıyla eğlenip güzel saatler yaşadıklarını belirterek çok mutlu olduklarını söylediler, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’a teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:36
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