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15 Temmuz Gültak; Millet iradesinin üstünde bir irade yoktur ve asla da olmayacaktır!
15 Temmuz

Gültak; Millet iradesinin üstünde bir irade yoktur ve asla da olmayacaktır!

Yeniakit Publisher
2023-07-15 23:31:00 -
Gültak; Millet iradesinin üstünde bir irade yoktur ve asla da olmayacaktır!

Başkan Gültak, “FETÖ terör örgütü mensupları tarafından 15 Temmuz 2016 gecesinde gerçekleştirilmek istenen kalkışma karşısında aziz ve fedakâr milletimiz; devletine, ülkesine, egemenliği ve istikbaline sahip çıkarak hain darbecilere, içerideki ve dışarıdaki işbirlikçilerine unutamayacakları bir ders vermiştir” dedi. Başkan Gültak, 15 Temmuz’da Cumhuriyet Meydanı’nda tutulacak demokrasi nöbetine de tüm Mersinlileri davet etti.

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, 15 Temmuz Darbe girişiminin 7’inci yıldönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada; “Ağır silahlarla masum ve sivil insanlarımızı hedef alarak hain emellerine ulaşacağını sanan zavallı, hain FETÖ mensupları, o gün Cumhuriyetimizin temel değerlerine, milli irademize, birliğimize ve kardeşliğimize karşı giriştikleri hain saldırı ile ülkemize diz çöktürmeyi hedeflemiştir. Ancak o tarihi gecede, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ülkemizin dört bir yanında demokrasi, özgürlük ve bağımsızlık için meydanlara inen kahramanlarımız, hain darbecilere ve destekçilerine hiç ummadıkları bir yanıt vermiştir” ifadelerini kullandı.

Mesajında; “Milletimizin büyük azim ve kararlılığıyla 15 Temmuz 2016 gecesinde Kurtuluş Savaşı’mızın da özü olan ‘Çanakkale Ruhu’ yeniden canlanmış ve Türk Milleti yeni bir kahramanlık hikâyesi, yeni bir destan daha yazıp insanlık tarihine hediye etmiştir” diyen Başkan Gültak, devamında şu ifadeleri kaydetti; “Aziz milletimiz gösterdiği direnişiyle hem darbe girişimini püskürtmüş, hem de ülkemizi teslim almayı hedefleyen işgal teşebbüsünü engellemiştir. Aziz Türk Milleti, ne FETÖ, ne PKK destekçileri ne de içerideki veya dışarıdaki uzantılarına asla pabuç bırakmamıştır, bundan sonra da bırakmayacaktır. Çanakkale Ruhu ile darbecilere karşı yekvücut olup direnişe geçen; vatanı, özgürlüğü, demokrasi ve istikbali için çekinmeden canlarını veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de minnetlerimi sunuyorum.

Milletimizin gücü ve iradesinin üstünde bir irade veya kuvvet olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Devletimize, Cumhuriyetimize, demokrasimize ve aziz milletimizin yüce iradesine karşı hain FETÖ terör örgütü ve yandaşları tarafından gerçekleşen kalkışma girişimini lanetliyorum. Türk Milleti yenilmeyecek, Türkiye Cumhuriyeti asla bölünmeyecek, yıkılmayacak ve ilelebet yaşayacaktır. 15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm Mersinlileri o gün Cumhuriyet Meydanı’nda tutacağımız demokrasi nöbetine davet ediyorum. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günümüzü kutluyor, bu tarihi destanı elbirliğiyle yazan, tanklara ve uçaklara göğsünü siper eden 7’den 70’e cesur ve kahraman milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyor, saygılarımı arz ediyorum.”


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