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Gültak: "Akdeniz’de değişim, dönüşüm ve yenilenme başladı"

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Akdeniz’de bir değişim, dönüşüm ve yenilenme döneminin başladığını belirterek, "65 mahallemizde güçlü bir kalkınma hamlesi başlattık.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:17
Gültak: "Akdeniz’de değişim, dönüşüm ve yenilenme başladı"

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Akdeniz’de bir değişim, dönüşüm ve yenilenme döneminin başladığını belirterek, "65 mahallemizde güçlü bir kalkınma hamlesi başlattık. Akdeniz’de yaşanan insanlık dramına son vererek, halkımızın makus talihini değiştireceğiz" dedi.


Gültak, basında sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya gelerek görevdeki ilk 100 gününü değerlendirdi, önümüzdeki süreçte hayata geçireceği projeleri anlattı.


Yeniliğin, değişim ve dönüşümün önünde engel olan eski, klasik ve rutin anlayışların üstüne çıkacaklarını söyleyen Gültak, "Çünkü Akdeniz’in güncel ve yeni bir tedaviye, modern bir bakış ve yönetim vizyonuna ihtiyacı var. Bu tedavi için yol haritamız ve reçetemiz hazır. Bu amaç ve hedefle, ’önce insan’ diyerek adil, eşit ve nitelikli hizmet vererek 65 mahallemizde güçlü bir kalkınma hamlesi başlattık" diye konuştu.


Mersin ve Akdeniz’de farkındalık oluşturacak bir yönetim anlayışını hayata geçirdiklerini kaydeden Gültak, "Akdeniz’de bir değişim, dönüşüm ve yenilenme başladı. Bu değişim ve dönüşümü de sürdüreceğiz. Hem görevli hem de gönüllü olacağız. Zira gönül belediyeciliğinin temeli de bu anlayışla hizmet üretmektir. Bu açıdan zamanımızı verimli ve etkin kullanarak hizmet ve proje üretip, hızla gerçekleştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


Mersin’in adeta kalbi konumundaki Akdeniz ilçesinin, hizmetler anlamında maalesef geri kaldığını dile getiren Gültak, şöyle devam etti; "Akdeniz’de yaşayan insanlarımızın uğradığı eşitsizliği kaldırmak ana hedefimiz. Geçmişte hizmetlerden mahrum kalan insanlarımıza ulaşıp onlara dokunmaya, onların ihtiyaçlarına göre projeler üretmeye çalışıyoruz. Akdeniz’de yaşanan insanlık dramına son vererek, halkımızın makus talihini değiştireceğiz. Zira çalışkanlık, dürüstlük, samimiyet ve güler yüzle aşamayacağımız hiçbir güçlü yoktur. Mersin ve Akdeniz’de huzurun, kardeşlik ve sevginin teminatı olacağız. Asla hiçbir ayrım yapmadan bütün insanlarımızla kesintisiz iletişim halinde olmaya çalışıyoruz. Bu mücadelemizde bize destek olmak isteyen herkese gönlümüz de kapılarımız da açık olacaktır. Cumhurbaşkanımızın katkı ve destekleriyle Akdeniz’e kazandıracağımız hizmet, proje ve yatırımlarla, Mersin ve Akdeniz’de gönül belediyeciliğinin farkını ispatlayacağız."


"Meclis toplantılarını halkın katılımı ile mahallelerde yapıyoruz"


Akdeniz ilçesinde hayata geçirdikleri ve önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planladıkları projelerden de söz eden Gültak, "Göreve geldiğimizde, kapalı kapılar ardında değil, halkımızın içinde olacağımızı daima vurgulamıştık. Bu anlamda Mersin’de bir ilke imza atarak temmuz ayı meclis toplantımızı Çilek Mahalle Evi’nde, vatandaşlarımızın da katılımı ile düzenledik. Bu toplantılara devam edeceğiz. İnsana dokunup gönüllere girdiğinizde başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Bu anlamda belediyemizde, çarşamba günlerini ’Halk Günü’ ilan ettik. Vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinleyip, çözüme kavuşturuyoruz. İŞKUR ile imzaladığımız protokolle, belediyemizde ’Kariyer Ofisi’ kurduk. Burada iş arayan vatandaşlarımızın istihdam edilmelerinin yanı sıra danışmanlık hizmeti alabilmelerini de sağlıyoruz" dedi.


"Kentsel yenileme projesi başlattık"


İmar meselesinin, çarpık ve kaçak yapılaşma sorununun, Mersin kent merkezinin tümünü ilgilendiren önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Gültak, "Bu açıdan kentsel yenileme-sosyal konut projesi, Akdeniz kadar, tüm kentimiz için önem arz ediyor. Konu üzerinde ciddiyetle duruyoruz. Akdeniz’i, parkları, yeşil alanları, sosyal, kültürel ve sportif yapı ve tesisleri, alt ve üst yapısıyla herkesin gıpta ile baktığı bir kente dönüştürmek için çalışacağız. Çay Mahallesi’nde, TOKİ’ye ait 135 dönümlük Ataş Yerleşkesinde 950 konuttan oluşan bir proje hazırladık. Bunu yaparken de Mersin’e göçle gelen insanlarımızın sosyo-kültürel dokusuna ve günlük yaşamına uygun bir proje çizdik. Ayrıca kent merkezindeki Barış, Bahçe, Mahmudiye, Turgut Reis ve Kültür mahallelerimizde de toplu konut projesi başlattık" ifadelerini kullandı.


Önümüzdeki döneme ilişkin yapacakları ve devam eden projelerden bazılarına da değinen Gültak, Tırmıl Tepe Spor Komleksi Projesi ile Akdeniz Yılmaz Güney Parkı ve Tesisleri Yenileme Projesi’ni hayata geçireceklerini, 4 mahalleye portatif yüzme havuzları kuracaklarını, Karaduvar Sahil Düzenleme Projesi’nin hayata geçirileceğini, Şevket Sümer Mahallesi Pazar Sokağı Projesindeki çalışmaların devam ettiğini, Taziye Evleri sayısını arttıracaklarını, Çavuşlu Deresi ıslah çalışmalarının başladığını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:17
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