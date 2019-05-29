Gültak: "Akdeniz Mersin’in kalbi, 5 yılda Mersin sağlam bir kalbe kavuşacak"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz ilçesinin şehrinkalbi olduğunu, ancak bu kalbin atar damarlarının tıkanmış durumda olduğunubelirterek, "O yüzden artık stent de kurtarmaz, by-pass etmemiz gerekiyor. İnşallahbu 5 yıl içerisinde bu by-passı gerçekleştireceğiz. Akdeniz değil Mersin sağlam birkalbe sahip olacak" dedi.

Gültak, Suphi Öner Öğretmenevi’ndeki iftar programında basın mensuplarıyla biraraya geldi. Programda konuşan Gültak, belediyeciliğin gönül işi olduğunuvurgulayarak, "İnsanlık, barış, kardeşlik ve sevgi projesi ile yola çıktık. Akdeniz bunasusamıştı. Özellikle 65 mahallemizde de bu kardeşlik ortamını devam ettiriyoruz.Akdeniz, şehrin kalbi. İnsanların yoğun olduğu anlar Akdeniz’de yer alıyor. Gündüznüfusumuz 650-700 bini buluyor. Akdeniz, şehrin kalbi ama atar damarları tıkanmış.O yüzden artık stent de kurtarmaz, by-pass etmemiz gerekiyor. İnşallah bu 5 yıliçerisinde bu by-passı gerçekleştireceğiz. Akdeniz değil Mersin sağlam bir kalbesahip olacak" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının daha temiz, daha yeşil, daha düzenli, daha yaşanılabilir bir Akdenizoluşturmak olduğunu kaydeden Gültak, "Özellikle spor tesislerinin olduğu, yeşilalanların olduğu bir Akdeniz oluşturmak istiyoruz. Bunun için ne yapmak gerek?İkinci etap 5000’lik planların çıkması gerekiyor. Bunun için de Ankara’dagörüşmelere başladık. Neticesinde imar bekleyen çok vatandaşın işi çözülmüşolacak" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Gültak, "Söz vermiştik, istemeyenkimseyi zorlamayacağız. Ama Ankara’ya gitmişken, TOKİ Başkanı ile de görüştük.Barış, Mahmudiye, Bahçe mahallelerinin kentsel dönüşümü için her şey hazır.Sadece bir ofis açılacak, vatandaşlarla temas halinde olacağız. Turgut ReisMahallesi’ni de bu projeye dahil ettik. Tüm bu bölgelerde yakın zamanda bir çalışmabaşlatacağız. Bunun dışında ATAŞ olarak bilinen Çay Mahallesi’nin hemen yanındaki135 dönümlük alanda konut çalışması başlayacak. Oradaki konutlarımız, o yöreinsanlarımızın ihtiyaçlarını görecek şekilde inşa edilecek" şeklinde konuştu.

Kazanlı ve Karaduvar ile ilgili de çalışma yürüttüklerini dile getiren Gültak,kaplumbağaların sıkıntıya sokulmadan, oradaki insanların denize girebileceği birproje hazırladıklarını kaydetti.

Tırmıl Tepesinde, belediyeye ait 38 dönümlük bir arazinin bulunduğu bilgisini deveren Gültak, şöyle devam etti; "Burada çok kötü bir görüntü var. Burası için de birproje hazırlıyoruz. Spor Bakanlığımız ile de görüştük. Tırpıl Tepesine inşallahiçerisinde yüzme havuzları, tenis kortlar, basketbol sahaları, futbol sahaları vegençlerin rahatlıkla gelip gezebileceği çok modern bir spor tesisi kazandıracağız. Buneden önemli? O bölgelerdeki seçim çalışmalarım sırasında, anneler bize,’Çocuklarımızı yüzme öğretmek için Yenişehir’e göndermek zorundamıyız? diyesordu. Biz o dönemde söz verdik ve o sözümüzü yerine getireceğiz."

Gültak, bir soru üzerine Akdeniz Belediyesi’nin 150 milyon lira civarında borcubulunduğunu, ancak bu borcun vatandaşa değil, devletin kurumlarına olduğunusöyledi. Bunların hepsinin yapılandırıldığını ve ödemelerinin devam ettiğinikaydeden Gültak, gelirlerin, giderlere de hemen hemen denk olduğunu söyledi.