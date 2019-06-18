Gültak, Akdeniz Kent Konseyi’nde proje istedi

Akdeniz Kent Konseyi, genel kurulun ardından ilk Yürütme Kurulu Toplantısını yaparak, ilçede gerçekleştirilecek çalışmaları ele aldı. Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim, Koruma Amaçlı İmar Planı’nı yeniden şehrin gündemine taşıyacaklarını söylerken, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise Kent Konseyi üyelerinden ilçenin sorunlarına çözüm üretecek projeler beklediğini belirtti.

Akdeniz Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak ve tüm üyelerin katılımı ile Akdeniz Kent Konseyi Toplantı Salonunda gerçekleştirdi. Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim, toplantıda yaptığı konuşmada, Mersin’e ve öncelikle Akdeniz’e karşı sorumlulukları olduğunu söyledi. Akdeniz Kent Konseyi’nin kapılarının bu şehre katkı sağlayan, projesi olan ve şehir adına söyleyecek sözü olan herkese açık olduğunu vurgulayan Erim, “Hepimizin bu konseyde olma nedeni Mersin’dir” dedi.

“Akdeniz ilçesi tüm hizmetlere aç olan ve ciddi insanlık dramının yaşandığı bir yerdir”

Başkan Gültak ise Kent Konseyi Başkanı Erim ve Yürütme Kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi. “Akdeniz ilçesi tüm hizmetlere aç olan ve ciddi insanlık dramının yaşandığı bir yerdir” diyen Gültak, Kent Konseyi üyelerinden proje üretmelerini istedi. Gültak, “Sizlerden bu ilçenin sorunlarına çözüm için belediyemize sunacağınız projelerinizi beklemekteyiz. Öncelikle sizlerden kadınlara, gençlere yönelik çalışmalar ve madde bağımlılığını önleyici projeler beklemekteyim. Sizler ‘Yaşanabilir Akdeniz’ için projeler üretin, biz de bunların hayata geçirilmesi için üzerimize düşeni yapalım” diye konuştu.

“Koruma Amaçlı İmar Planı yeniden şehrin gündemine alınması gerekiyor”

Toplantıda daha sonra Konsey Başkanı Erim tarafından Koruma Amaçlı İmar Planı konusunda üyelere bilgi verildi. Erim, 2012 yılından Akdeniz Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ile Adana Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Koruma Kurulu arasında gidip gelen ama bir türlü çözülemeyen ve Akdeniz ilçesinin en büyük sorunlarından olan Koruma Amaçlı İmar Planı’nın yeniden şehrin gündemine alınması gerektiğini söyledi. Erim, “Koruma Amaçlı İmar Planları; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanın etkileşim geçiş sahasını da göz önünde bulundurarak, kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla arkeolojik, tarihi, doğal, mimari, demografik, kültürel, sosyoekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan araştırmasına dayalı olarak; halihazır haritalar üzerine, koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer oluşturan stratejileri, koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamalarını, sağlıklaştırma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, altyapı tesislerinin tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımlarını, yerel sahiplilik, uygulamanın finansmanı ilkeleri uyarınca katılımcı alan yönetimi modellerini de içerecek şekilde hazırlanan, hedefler, araçlar, stratejiler ile planlama kararları tutumları, plan notları ve açıklama raporu ile bir bütün olan nazım ve uygulama imar planlarının gerektirdiği ölçekteki planlardır” ifadelerini kullandı.

Şehir Plancısı Orhan Berk’in konuya ilişkin sunumunun ardından konuşan Başkan Gültak da Mustafa Erim’in de içinde yer alacağı bir teknik ekip ile tekrar görüşüp bu projenin yeniden gündeme alınması için elinden geleni yapacağını söyledi.