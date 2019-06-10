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Gültak, 15 milyon liralık borçlanma yetkisi istedi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, alt ve üst yapı hizmetleri için meclis üyelerinden 15 milyon liralık borçlanma yetkisi istedi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:25
Gültak, 15 milyon liralık borçlanma yetkisi istedi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, alt ve üst yapı hizmetleri için meclis üyelerinden 15 milyon liralık borçlanma yetkisi istedi.


Akdeniz Belediye Meclisi’nin Haziran Ayı Toplantısı, Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi. Yoklama ile başlayan toplantı, bir önceki birleşim tutanak özetinin okunmasıyla devam etti. Ardından 3. gündem maddesinde yer alan, Resmi Gazete’de yayımlanan ’Otopark yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik’ hükümlerine göre düzenlenen otopark bedellerinin tespitiyle ilgili teklif görüşüldü ve oybirliğiyle komisyonlara havale edildi. Meclisin 4. gündem maddesinde de memur iptal-ihdas cetvelleri ile ilgili teklif de görüşülerek oybirliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.


Gültak, hizmet ve projeler için borçlanma yetkisi istedi


Meclisin 5. gündem maddesinde ise Akdeniz Belediyesi yetki ve sorumluluk sahası içinde mahalle sayısının artması nedeniyle çocuk oyun grupları, modern spor aletleri, aydınlatma direkleri, çöp kovaları ve bank alımı için İller Bankası’ndan yaklaşık 5 milyon TL kredi kullanılmasına ilişkin konu görüşüldü. Teklifin Plan-Bütçe, Kadın ve Engelliler, Çevre, Gençlik ve Spor komisyonlarına havalesine oybirliğiyle karar verildi. Gündemin 6’ncı maddesinde ise MESKİ, TEDAŞ, Türk Telekom ve benzeri resmi kurumların altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yolların onarımı, yeni açılacak yollar, asfalt kaplama, yama, sathi kaplama, bordür, karo, kilitli parke ve diğer malzemelerin temini için de yine İller Bankası’ndan 10 milyon TL kredi kullanılmasına ilişkin teklif görüşüldü.


Değerlendirmenin ardından bu teklifin Plan-Bütçe, Çevre ve İmar komisyonlarına havalesine oybirliğiyle karar verildi. Öte yandan, Gültak’a verilecek toplam 15 milyon TL’lik borçlanma yetkisi hakkında söz alan meclis üyeleri, Akdeniz’e sunulacak hizmet ve projelerin en kısa zamanda yerine getirilmesi, eksikliklerin tamamlanması açısından borçlanmaya olumlu baktıklarını ifade ettiler. Gündemin 7. maddesinde ise Belediye Kanunu gereğince, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Akdeniz Belediyesi’nde yapılan başkan yardımcıları ile müdürlerin atama ve görevlendirmeleri ile ilgili olarak meclis üyeleri bilgilendirildi.


Temenni ve öneriler bölümünde çeşitli konularda söz alan meclis üyelerinin konuşmasının ardından, bir sonraki belediye meclis toplantısının 14 Haziran 2019 Cuma günü saat 14:00’te yapılması karara bağlandı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:25
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