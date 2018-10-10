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Gülsüm Azeri kimdir? Gülsüm Azeri Ekonomi Politikaları Kurulu’na atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Ekonomi Politikaları Kurulu’na atamalar yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Gülsüm Azeri kimdir? Ekonomi Politikaları Kurulu’na atandı.Atamalar sonrası Gülsüm Azeri aslen nereli, kaç yaşında ve Gülsüm Azeri eşi ve çocukları ailesi kim soruları merak konusu oldu. işte Abdullah Atalar biyoğrafisi

10 Ekim 2018 Çarşamba 22:19
Gülsüm Azeri kimdir? Gülsüm Azeri Ekonomi Politikaları Kurulu’na atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Ekonomi Politikaları Kurulu’na atamalar yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Gülsüm Azeri kimdir? Ekonomi Politikaları Kurulu’na atandı.  Atamalar sonrası Gülsüm Azeri aslen nereli, kaç yaşında ve Gülsüm Azeri eşi ve çocukları ailesi kim soruları merak konusu oldu. işte Abdullah Atalar biyoğrafisi

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği lisans ve aynı üniversiteden Endüstri Mühendisliği Bölümü yüksek lisans derecesi olan Gülsüm Azeri, Avusturya Lisesi ve Robert Lisesi eğitimi nedeniyle ileri derecede Almanca ve İngilizce konuşmaktadır. Gülsüm Azeri evli ve iki çocuk annesidir. Kariyerinin önemli bir bölümünde düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar sektöründe Türkiye’nin büyük sanayi firması Şişecam’ın (Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.) üst yönetiminde görev alan Gülsüm Azeri, 1994-1998 yılları arasında Şişecam Kimyasallar Grup Başkanlığı, 1999-2007 yılları arasında Şişecam Cam Ev Eşyası Grup Başkanlığı, 2007-2011 yılları arasında Düzcam Grup Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olup, aynı zamanda 1994-2011 yılları arasında Şişecam İcra Komitesi üyeliğini de sürdürmüştür. Azeri, Şişecam’daki kariyeri boyunca 160 ülkeye ihracat yapmış; Türkiye, Bulgaristan, Rusya ve Mısır’da büyük ölçekli 15 üretim tesisinin yapımını başlatmış ve sonuçlandırmıştır. Fransa, İtalya, Belçika ve ABD’de ise alanlarında lider firmalarla iş ortaklıkları yapmıştır. Halen OMV Petrol Ofisi A.Ş. ve OMV Gaz ve Enerji Holding A.Ş.’nin CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

Gülsüm Azeri İstanbul Sanayii Odası (ISO) Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yürütme Kurulu Üyeliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Üyeliği yapmış olup, 2005-2011 yılları arasında Başbakanlık Etik Kurulu’nda özel sektörü temsil etmiştir.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 22:19
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