Gülsin Onay’ın piyano resitali dinleyicilerden tam not aldı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 5’incisi düzenlenen ‘Klasik Müzik Festivali’nde dinleyicilerin karşısına çıkan, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay vatandaşlardan tam not aldı.

Beylikdüzü Belediyesinin düzenlediği kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Bu yıl 5’incisi düzenlenen "Klasik Müzik Festivali" kapsamında Beylikdüzü Yaşam Vadisi Sahnesinde gerçekleşen konsere Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve bir çok klasik müzik severler katıldı. "Vadide Siyah Beyaz Gece" adlı konserde sahne alan dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay piyanosunun tuşlarına bu kez Beylikdüzülü sanatseverler için bastı. Onay, ustalıkla çaldığı Adnan Saygun eserlerinin yanı sıra piyano repertuvarının sevilen eserlerini de seslendirdi.

Ünlü piyanist, piyano resitali dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Onay, dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. Başkan Mehmet Murat Çalık, konser bitiminde piyanist Gülsin Onay’a plaket ve çiçek takdim etti. Kendisine gösterilen ilgi için teşekkür eden Onay konser sonrası albümünü imzaladı.

“Klasik müziğin gücünü ön plana çıkartacağız”

Konser öncesi konuşma yapan Başkan Çalık, “Muhteşem bir piyano resitali dinleyeceğiz. Sanatın birleştirici ve tedavi edici yönünü Beylikdüzü’nde çok üst düzeyde kullanıyoruz. Beylikdüzü’nden İstanbul’a, İstanbul’dan Türkiye’ye tedavi edici gücünü paylaşırız. Çünkü geçmişte bu ülkede yaşanan acılar var. Biz her zaman için sanatın tedavi edici insanların güzel bakmasını sağlayıcı gücünü kullanmaya devam edeceğiz. Beylikdüzü’nde hayat çok güzel akacak. Bu hayatın akışı İstanbul’un tüm sokaklarına ve tüm ilçelerine yayılacak. Buradan da Türkiye’ye umut olacaktır. Güzel bir gece insanlarımız klasik müziğe çok ilgili. Klasik müziğin gücünü ön plana çıkartacağız” şeklinde konuştu.