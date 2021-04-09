Gülseren Budayıcıoğlu mesleği nedir? Gülseren Budayıcıoğlu kitapları hangileri?

Gerçek hayattan uyarlanan romanlarıyla bilinen Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitapları toplumun bizzat kendini ifade ettiğinden en çok okunan ve merak edilen eserler olmaya devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitapları bir bir dizilere konu olurken, bu diziler de reytinglerde üst sıralarda yerini almayı başarıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hangi kitapları dizilere uyarlandı?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Hayata Dön” kitabı 2017 yılında İstanbullu Gelin ismiyle televizyona uyarlandı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Camdaki Kız' kitabı 2019 yılında “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisi ile izleyiciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun en çok izlenme rekoru kırmayı başaran “Madalyonun içi” romanı da TRT 1 de yayımlanan “Masumlar Apartmanı” ile diziye uyarlanarak izleyicinin beğenisine sunuldu. Peki Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, nerelidir?

Gülseren Budayıcıoğlu kimdir?

Gülseren Budayıcıoğlu Ankara'da dünyaya geldi. Ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra 1966'da Ankara Tıp Fakültesine başladı. 1968'de TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazandı. Bir yandan üniversite bir yandan da spikerlik aldı. Başlangıçta TRT radyosunda görev yaptı, sonrasında TRT televizyon kanalının açılmasıyla televizyon dünyasına geçiş yaptı. Program kayıtlarına yardım edip radyoda spikerlik yaparken zamanla televizyon programlarına sunucu olarak çıkmaya başladı.

Gülseren Budayıcıoğlu, 1972 yılında tıp fakültesini bitirdikten sonra bir yıl TRT'de çalıştıktan sonra 1973'te istifa etti. Aynı yıl doktorluk kariyeri için Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri bölümüne asistan olarak göreve başladı. 1977'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında psikiyatri uzmanı oldu. 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak Hacettepe Üniversitesinde çalıştı. 1982'de öğretim görevliliğinden ayrılıp serbest hekim olarak meslek hayatında devam etti. 23 yıl Ankara’da serbest hekim olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 2005 yılında yine Ankara’da, en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye’nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olan ve ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği “Özel MADALYON Psikiyatri Merkezi”ni kurdu.

Gülseren Budayıcıoğlu mesleği ne?

Madolyon adındaki bu merkez aynı zamanda onu yazarlık dünyasına taşıyan 2004'te çıkan ‘Madalyonun İçi’ hikâye kitabının da adı oldu. İlerleyen yıllarda İstanbul'a da iki tane psikiyatri kliniği açtı. Hikâye ile edebiyat dünyasına adım atan Gülseren Budayıcıoğlu, zamanla roman yazmaya başlamıştır. Farklı tanı gruplarından hastalarıyla olan görüşmelerini, tedavi şeklini ve hastalarının geçirdikleri değişimleri kurmaca dünyanın imkânlarıyla okurla buluşturmuştur. Hastalarının isimlerini, yaşadıkları şehirleri ve meslekleri değiştirerek geçirdikleri değişimleri kitaplarında işlemiştir. İki çocuk annesi olan Gülseren Budayıcıoğlu, eşi Aydın Budayıcıoğlu 2007 yılında kaybetti.

Gülseren Budayıcıoğlu kitapları hangileri?

– Madalyonun İçi (Masumlar Apartmanı)

– Hayata Dön (İstanbullu Gelin)

– Kral Kaybederse

– Camdaki Kız( Doğduğun Ev Kaderindir, Camdaki Kız)

– Günahın Üç Rengi