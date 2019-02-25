0553 313 94 23

Gülşen: "Bursa sobası ulusal markamızdır"

Tenekeciler, Sobacılar, Sıhhi Tesisatçılar, Isıtma ve İklimlendirme Sanatkarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Gülşen, Bursa sobasının ulusal marka olduğunu söyledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:49
Gülşen: "Bursa sobası ulusal markamızdır"

Tenekeciler, Sobacılar, Sıhhi Tesisatçılar, Isıtma ve İklimlendirme Sanatkarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Gülşen, Bursa sobasının ulusal marka olduğunu söyledi.


Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı Tenekeciler, Sobacılar, Sıhhi Tesisatçılar, Isıtma ve İklimlendirme Sanatkarları Odası yönetim kurulu, Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener’i ziyaret etti. Sobacılar Odası Başkanı Bedri Gülşen, "Odamızın kuruluşundan bugüne sektörümüze emek veren, çıraklardan ustalar yetiştiren emektarlarımızı ziyaret ederek onlarla yeni dünya düzeninde sektörümüzün nasıl ayakta kalacağını istişare etme kararı aldık. Bu yönde ilk ziyaretimizi babası da sobacı ustası olan ve kendisi de sobacılıktan gelen Fahrettin Gülener’e yapmayı uygun gördük. Ziyaretimizde gördük ki, sektör fazlasıyla büyümüş ve teknoloji sektörümüzün her alanına işlemiş. ERTEV bu anlamda başta biz olmak üzere Türkiye’nin model alabileceği bir tesis olarak tüm varlığı ile bizleri ağırladı" diyerek geleceğe teknoloji ile gitmek istediklerini ifade etti.


Bedri Gülşen, "Valiliğimiz ve belediyelerimiz başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentine ve hatta Afrika’ya Bursa sobası gönderdik. Yoksul ve kimsesizlerin yanında olmak adına üzerimize düşen her vazifeyi yerine getirmeye çalıştık. Şimdi de hem sektörümüzü geliştirerek ve büyüterek gençlerimizin gelecek kaygılarını ortadan kaldırmak hemde ’Bursa sobası’ markasının daha fazla duyulmasını sağlayarak kentimize, ülkemize katma değer üretmek arzusundayız. Bursa sobasının kente gelen turistlerinde alabileceği bir ürün ve süs eşyası olarak vitrinlerde yerini almasını arzu ediyoruz. Bursa sobası ulusal markamızdır" dedi.


Ziyaretten fazlasıyla memnuniyet duyduklarını ifade eden ERTEV Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener ise, "Umutların ülke adına yeniden yeşerdiği bir tabloya bakmaktayız. Dünün çırakları, bugünün ustaları alın terlerinin üzerine akıl terlerini de ekleyerek geleceğin çıraklarına rol model olmak adına adım adım mesafe kat ediyorlar. Babam Vehbi ustadan aldığımız esnaf terbiyesinin ötesinde o dönemlerden bugüne bizlere hatıra kalan, dostluk eden bu güzel insanların vakfımızda olmasından memnuniyet duyduk. ERTEV olarak geleceğin, teknoloji ve gençlerlerde olduğunu her daim ifade ediyoruz. Sektörler yenilenmeye ve gelişmeye mecbur. Bu sebeple bizlerde güçlü fikir alışverişleri yaparak sektörü yeni bir vizyona kavuşturmak isteyen BESOB ile omuz omuza engelleri aşacağız" dedi.


Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı Tenekeciler, Sobacılar, Sıhhi Tesisatçılar, Isıtma ve İklimlendirme Sanatkarları Odası Yönetim Kurulu, beraberinde getirdikleri 2002 yılı tarihli oda dergisinde geçmişe dair fotoğrafları Gülener ile paylaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:49
  1. sanat
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Döviz kurları
    1. Döviz kurları
    2. Gece bekçileri sokağa çıktı
    3. Kocasinan’da vatandaşın yüreğine..
    4. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    5. E.Yeni Malatyaspor’da Arturo Mina şoku
    6. Ava giderken avlandı! Ucuz dolar almak..
    7. Terme’de enerji nakil hatları..
    8. "Dünya şehirleriyle yarışan marka..
    9. Çanakkale’de 114 mülteci yakalandı
    10. "Sevgi Otobüsü" ile ihtiyaç sahibi..
    11. Mumcular’da Mehmet Tosun izdihamı
    12. Moldova seçimlerinde sürpriz sonuç
    13. Kocaeli’deki 2 cinayete yardım ve..
    14. jandarma uzman erbaş alımları ne zaman..
    15. "Dangal" filminde anlatılan Hint..
    16. Güven tazeleyen Çizen: “Aşım yok diyen..
    17. Narlıdere Metrosu’nda "ilk ışık"..
    18. Yanak küçültme ameliyatı ile çekicilik..
    19. 'Binbir Surat Pehlül' yakalandı!..
    20. Biga Kızılay Şubesi Olağan Genel..
    21. Gürcü otobüsüne kaçak içki ve sigara..
    22. Kolin İnşaat’ın İGA’daki hisselerinin..
    23. Uzungöllü turizmciden "Uzungöl’e araç..
    24. GRAFİKLİ - Filistinli âlim Mescid-i..
    25. Gençler dijital robota dönüştü
    26. Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki
    27. Bartın'da "sahte çek" operasyonu
    28. Konyalı sanayiciler, Aselsan’la ikili..
    29. Göztepe’de Tamer Tuna tartışmalarla..
    30. Kuyuya düşen yavru köpeği AFAD kurtardı
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz