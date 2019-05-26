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Gülsan Holding ve Topçuoğlu otomotiv çalışanları iftarda buluştu

Gülsan Holding ve Topçuoğlu Otomotiv çalışanları Kalender Plaza’da düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

26 Mayıs 2019 Pazar 12:13
Gülsan Holding ve Topçuoğlu otomotiv çalışanları iftarda buluştu

Gülsan Holding ve Topçuoğlu Otomotiv çalışanları Kalender Plaza’da düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Daha çok çalışmak, üretmek, istihdamı arttırarak ihracata yönelik çalışmaları hızlandırmak gerektiğini ifade eden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gülsan ailesinin ülke ekonomisine önemli katma değerler sağladığını ifade etti.


Geleneksel Gülsan Holding iftar yemeğinde bir araya gelen Gülsan Holding ve Topçuoğlu Otomotiv çalışanları kendileri için düzenlenen hediye çekilişinde bir birinden düzel hediyeler kazandı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yaklaşık üç bin çalışanı kapsayan geleneksel iftar yemeğine, Topçuoğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Topçuoğlu, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Kaşmir Halı Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Topçuoğlu’nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve idareciler de katıldı. Ramazan ayının insanlar arasındaki birlik ve beraberliğin sağlanması yardımlaşma ve dayanışmanın artması için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Ali Topçuoğlu çalışanların Ramazan ayını ve bayramını kutladı. Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu’da her zamankinden daha çok çalışmak, üretimi arttırmak ve ülke ekonomisine katma değer oluşturmanın önemli bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade ederek Gülsan ailesinin kurulduğu günden bu yana ilkleri başararak Türkiye’de birçok sanayi kolunun gelişmesinde öncelük yaptığını, bundan sonraki süreçte de aynı özveri ve çabayla ülke ekonomisine katma değer oluşturmaya devam edeceklerini ifade ederek çalışanlarına verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.


Gülsan Holding bünyesinde 15, 20 ve yıl görev yapan çalışanlara, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Kaşmir Halı Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Topçuoğlu ve Topçuoğlu Otomotiv Genel Müdürü Gökhan Özil tarafından plaket verilirken iftar yemeği düzenlenen hediye çekilişinin ardından son buldu.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 12:13
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