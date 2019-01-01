Gülriz Sururi'nin vefatı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Adalet için birlikte yürüdüğümüz, ülkemizin gururu olan değerli tiyatro sanatçımız Gülriz Sururi'nin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Ülkemizin başı sağ olsun"01 Ocak 2019 Salı 19:20
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'nin vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Sururi ile olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, şunları kaydetti:
"Adalet için birlikte yürüdüğümüz, ülkemizin gururu olan değerli tiyatro sanatçımız Gülriz Sururi'nin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Ülkemizin başı sağ olsun."
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