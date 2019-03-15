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Gülpınar’dan Yeni Zelanda’daki katliama kınama

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

15 Mart 2019 Cuma 14:47
Gülpınar’dan Yeni Zelanda’daki katliama kınama

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.


Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Yusuf Sami Kız Anadolu Lisesinde, kodlama sınıfı açılışı ve ilmihal yarışmasında dereceye girenlere ödül törenine katıldı. Program çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Gülpınar, Yeni Zelanda daki saldırıyı şiddetle kınayarak,” Maalesef bugün yeni Zelanda da, ta dünyanın öbür ucunda, İslam düşmanlığının ulaştığı en son ve hatta en zirve noktasını bir kere daha bu elim olayla içimizde his ettik, yaşadık. Ben bunu şiddetle kınıyorum. Maalesef dünyada estirilen bu rüzgarın artık Avrupa’yı, Amerika’yı aşıp, ta Yeni Zelanda’ya kadar, dünyanın öbür ucuna kadar ulaşmış olması, gelecek adına bize gerçekten çok karamsar tabla çizilmesine neden oluyor. Allah’tan temennim artık bu tip olayların, bir an evvel son bulması ve İslam aleminin de artık bu oynanan oyunlar karşısında uyanması ve birlik ve beraberliğimizin çok daha güçlü bir şekilde teşekkül etmesi benim en büyük temennim” dedi


Saldırının Cuma namazı esnasında Müslümanların ibadet halindeyken yapıldığına dikkat çeken Gülpınar,”Bu mübarek bir günde, tam bir ibadet esnasında böyle bir katliamın yapılmış olması dünyanın en barışçıl, en huzurlu ülkelerinden biri olarak sayılan bir ülkede dahi Müslümanların güven içerisinde ibadetlerini yerine getiremiyor olması, gerçekten çok acı ve vahim bir olay. Bizlerin oynanan bu oyunların farkına varmamız lazım, tabii ki bu oyunların en yoğun bir şekilde oynanıp, senaryolaştığı bölgenin de bir unsuru, bir ülkesi Türkiye’dir. Bütün Türkiye cumhuriyetinde yaşayan bütün vatandaşlarımıza da, ben yaşanan bu olaylara dikkat kesilmelerine çağırıyorum. Çünkü biliyorsunuz bir DAEŞ denen bela var, kimlerin bu DAEŞ’i organize ettiği, hangi güçlerin arkasında olduğunu bizler artık çok yakından biliyoruz. Bizim bu konu üzerinden çok hassas ve uyanık olmamız lazım. DAEŞ üzerinden maalesef Hristiyan dünyası, özelikle Hristiyan aleminde körüklenen bir İslam düşmanlığı var, bir Müslüman düşmanlığı var ve bugün o düşmanlığın neticesinde artık zirve yapmış durumda. Bu düşmanlığın neticesi sonucu, maalesef çok acı bir katliamla karşı karşıya kaldık. Allah’tan şehit olan kardeşlerimize rahmet diliyorum, inşallah geride kalanlara da sabır diliyorum. Bir daha bu olayların yaşamaması için Allah’tan temennide bulunuyorum ve bu olayı şiddetle kınıyorum” diye konuştu

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:47
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