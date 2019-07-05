0553 313 94 23

Gülnara Kerimova'nın yurt dışındaki mal varlığının Özbekistan'a iadesi

Özbekistan Adalet Bakanlığı: - "Bu mal varlıklarına yabancı ülke makamlarınca el konulduğu için malların iadesi Kerimova'nın veya aile üyelerinin kontrolünde değildir"

05 Temmuz 2019 Cuma 23:24
Gülnara Kerimova'nın yurt dışındaki mal varlığının Özbekistan'a iadesi

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Adalet Bakanlığı, merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'nın yurt dışındaki mal varlığının iadesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Adalet Bakanlığı, cezaevindeki Kerimova'nın sağlık durumu ve yurt dışındaki mal varlığının ülkeye iadesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kerimova'nın mal varlığının ülkeye iadesine ilişkin müzakere ve çalışmaların ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak hükümet düzeyinde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Bu mal varlıklarına yabancı ülke makamlarınca el konulduğu için malların iadesi Kerimova'nın veya aile üyelerinin kontrolünde değildir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, cezaevindeki Kerimova'nın herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı aktarıldı.

Taşkent yakınlarındaki bir cezaevinde tutulan Gülnara Kerimova, geçen hafta kızı İman Kerimova'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 1,2 milyar dolar değerindeki yatırımlarının devletin kontrolüne geçtiğini, 131 milyon dolar değerindeki paranın geri getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü, 555 milyon dolarlık para için de girişimlerinin başladığını belirtmişti.

Özbek mahkemesi tarafından Aralık 2017'de yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık, ticaret ve gümrük kurallarını ihlal etmek suçlamalarından 10 yıl hapse mahkum edilen Gülnara Kerimova'nın ceza süresi, haksız elde ettiği gelirleri ve devlete verdiği zararı geri ödemeyi kabul etmesiyle Temmuz 2018'de 5 yıla indirilmiş ve cezası ev hapsine çevrilmişti.

Kerimova, martta ev hapsi şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle tekrar cezaevine gönderilmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 23:24
  1. Gülnara Kerimova
  2. Özbekistan
  3. taşkent

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’da tarım ve orman işçilerinden kadro eylemi
    1. Bursa’da tarım ve orman işçilerinden..
    2. Metrobüs kaza yaptı, seferler durdu!
    3. FETÖ operasyonunda 8 şüpheli adli..
    4. Mecidiyeköy’den Zincirlikuyu..
    5. Malatya’da ev yangını
    6. UCM'den Arakanlı Müslümanlar için karar
    7. Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
    8. Sudan'da dönüşümlü başkanlığın..
    9. Sudan'da iki muhalif hareket AGK ile..
    10. İsrail 1948'deki Nekbe sırasında..
    11. Erdoğan Libya lideriyle görüştü!
    12. Türkiye’nin yenilenebilir enerji..
    13. AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan..
    14. Gülnara Kerimova'nın yurt dışındaki..
    15. Tunus'ta peçe yasaklandı
    16. Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, es-Serrac ile..
    18. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    19. Çavuşoğlu ile Guterres arasında kritik..
    20. İsveç'ten 'Türkiye' açıklaması: Kabul..
    21. Rusya, İran'a ait petrol tankerinin..
    22. Giresunspor'dan Tevfik Altındağ ve..
    23. Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula..
    24. BM Güvenlik Konseyinden Libya'da..
    25. Plaj futbolu: Avrupa A Ligi müsabakaları
    26. Yangını söndürmek isteyen itfaiye..
    27. Ramil Guliyev'den Lozan'da beşincilik
    28. Doğalgaz arızasından çıkan yangında..
    29. Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
    30. 13. Uluslararası Basketbol Antrenör..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Ali Babacan’ın böyle bir sözü var mı?
    Ali Babacan’ın böyle bir sözü var mı?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"