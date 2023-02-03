Magazin televizyonlarında yayın kuşağında tuhaf yayınlar yapılmakta. Sabahları cinayetler takip edilmekte akşamları ise evliyken kocaya kaçan ve daha değişik konuları ihtiva eden yayınlar yapılmakta. Tam bir fecaat.

Bir iki örnekle konuma devam etmek isterim.

Yaklaşık bir aydır sabah programında adamın biri hanımını öldürmüş mü öldürmemiş mi onu izledi bu millet. Sanki bu ülkede savcı, hakim, polis ve jandarma yok gibi. Akşamları ise daha bir tuhaf. Dört çocuklu evli bir kadın adamın birine kaçar. Yayının devamında dönsün mü dönmesin mi sıkıntı bu. Ya da adamın biri kayınvalidesinden iki çocuk hanımından da iki çocuk yapar. Gel de ağlayacak halimize gülme. Ya da adamın biri torununun hanımından dört çocuk yapar. Ya da adamın biri dayısının hanımdan iki çocuk yapar.

Gülmeyin ha! Oturun ağlayacak halinize ağlayın.

Ne hale geldik. Nereye gidiyor bu insanlar?!

Akşam yayın içerisinde böyle her akşam onlarca olay işlenmekte. Asıl komik olan ise gayri meşru çocuk istatistikleri çalışması içerisinde ülkemiz de yüzde üç diye gösterilmesi bana biraz bu rakamın yoruma ihtiyaç olduğu kanaati doğurmaktadır.

Bu yayınlar bu türlü akıl tutulması olayları normalleştirdiğini hissettirmektedir. Şöyle ki bu programı izleyen kadınlarda bu türlü akıl tutulması ilişkilerin normal olduğunu ve herkesin bunu yaptığını kendisinin de bunu yaptığında bir sakınca olmadığını düşünmeye başlatmaktadır. Sonuç ne oluyor?! Sonuç kadın evli ya da bekar başka erkeklerden çocuk yapabiliyor.

Bu programlar yayından derhal hem de hemen kaldırılmalıdır. Aksi durumlarda daha çok kadınımız bu tuhaf sapkın ilişkiler içerisine girmeye devam edecek. Sebep?! Çünkü bu programlar kadınlarımızda namus kavramını zayıflatıp ortadan kalkmasına sebebiyet vermektedir.

Bu tuhaf akıl tutulması olaylar kadınlarımızda kanıksamaya başlamasına sebebiyet veriyor ve kadınlarımızda ilk fırsatta kendilerini erkeklerin kucağına atmaya çalışmaktalar.

Tabii burada şöyle bir durum da var. Erkeklerimizde de namus kavramının olmadığını temiz kalabilenleri istisna ediyorum anlamaktayız. Kadın böyle bir tuhaf arayışa girdiğinde erkeklerimiz ben Allah’tan korkarım diyebilse ortalıkta bu kadar gayri meşru çocuk olmayacaktır. Buraya gelmişken bu gayri meşru çocuklarımız sakın üzülmesinler, kendilerini aşağılanmış hissetmesinler bu evlatlarımız da kendilerine sahip çıkarsalar tabii bu nasıl olacaksa hem de çok daha kolay cennete gireceklerdir. Kendilerinin bir günahı yok ki! Annelerinin yaptıkları bir kabahati sakın kendi üstlerine almasınlar.

Buradan anlaşılıyor ki bu programlar kadınlarımızı bozmakta. Ha bu arada tüm kadınlarımız diye bir ifade kullanmadım. Temiz kalabilenler sakın bana gönül koymasınlar.

Nefislerine zulmedip günah işleyen kadınlarımıza bir çift sözüm var. Allah’ın rahmeti geniş gelin tevbe kapısına sığının. Allah yaptıklarınızı affedeceğini söylüyor tevbe edilince. Öyle ise tövbe kapısından mahrum kalmamaya çalışın.

Derhal kaldırın bu programları. İmani yönden sıkıntı yaşayan kadınlarımızı erkeklerimizi bir de ahlaki yönden bozmakta olan bu ne idüğü belli olmayan programlar yayından hem de derhal kaldırılmalıdır. Kötü örnek örnek olamaz...