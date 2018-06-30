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Gülmek stresi azaltıyor!

Gülmenin sağlığa faydası var mı? Gülmek ağrıyı azaltabilir mi?

30 Haziran 2018 Cumartesi 16:38
Gülmek stresi azaltıyor!

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre gülmenin stresi azaltmada etkili bir tedavi yöntemi olduğu kaydedildi.

Araştırma, şen bir kahkahanın beklentisinin bile, vücuttaki "kortizol", "adrenalin" ve "dopamin" hormonlarının seviyelerini düzenlediğini ortaya çıkardı.

Hormonların düzenli çalışması bağışıklık sistemini koruyor ve kanseri önlemede yardımcı olabiliyor. Ayrıca gülme ağrıyı da azaltabiliyor.

Araştırmacılar, "Eğer kronik bir ağrı çekiyorsanız, tedavinize yardımcı olması için bir stand up izleyin ya da komedi filmine tavsiyesinde bulunuyor.

Çünkü hayata olumlu bakmak ve neşeli olmak ağrı toleransını yükseltiyor.

 

 

 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 16:38
  1. gülmek
  2. stres
  3. sağlık
  4. psikoloji

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  • Çok gülmek lagalugadırÇok gülmek lagalugadır4 sa önce
    Az gülmemizi öğütleyen (karamsarlık manasında değil tabii ki) hadis var.
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