Gülmek stresi azaltıyor!

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre gülmenin stresi azaltmada etkili bir tedavi yöntemi olduğu kaydedildi.

Araştırma, şen bir kahkahanın beklentisinin bile, vücuttaki "kortizol", "adrenalin" ve "dopamin" hormonlarının seviyelerini düzenlediğini ortaya çıkardı.

Hormonların düzenli çalışması bağışıklık sistemini koruyor ve kanseri önlemede yardımcı olabiliyor. Ayrıca gülme ağrıyı da azaltabiliyor.

Araştırmacılar, "Eğer kronik bir ağrı çekiyorsanız, tedavinize yardımcı olması için bir stand up izleyin ya da komedi filmine tavsiyesinde bulunuyor.

Çünkü hayata olumlu bakmak ve neşeli olmak ağrı toleransını yükseltiyor.